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5万多名北京高三学生 准备好了吗

2020年04月17日08:33  来源：中国青年报
 

受新冠肺炎疫情影响，北京今年春季学期延期开学，日前发布高三学生将于4月27日复课。

北京仍保持突发公共卫生事件一级响应机制，存在境外输入带来零散病例。学校复课后，将如何应对校园内的日常人员流动？5万多名高三学生的校园生活将发生哪些变化？

开学时间终于确定了

记者在北京市第十二中学看到，工作人员正在设计学生入校路线。进入校门右手边，新设立一个带洗手间的临时观察点，学生进入教学楼的路线将分成几路，尽量避免交叉和聚集。

北京市第十二中学校长蒋炎富说，为了保障高三年级顺利开学，避免学生交叉流动，计划将高三年级分散在不同楼层，每个楼层启用2至3间教室，原则上一个班可以使用两个教室。

“全校资源都给一个年级使用，因此空间是足够大的。”她说，每个班将配“双班主任”，主班主任承担教学工作，副班主任负责防疫工作等。高三复课后，还要为每六七位学生配备一名“追梦导师”，引导孩子们的备考心态，保障身心健康发展。

广渠门中学副校长邢颖说：“得知复课消息后，我们当天召开校内工作会并制定开学工作方案，对全年级师生、外聘员工及其家庭成员进行健康摸底，全面排查人员健康状况。同时启动校园环境卫生、师生疫情防控培训等工作，全力以赴确保高三顺利开学。”

北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕说，目前北京一级响应机制并未解除，因此确定开学时间是非常慎重的。教育部门和疾控、医疗等部门多次会商确定开学时间，并对师生情况进行数据摸排。

目前仅对高三年级确定了试开学时间，对于初三年级提出按照5月11日做好返校学习准备，并未明确“复课”，还可能会动态调整。对其他各年级的返校，以及中职学校、高等学校和幼儿园的返校尚未确定，需要在高三试开学的基础上进行研判。

“小班教学”带来排课难度

北京今年将首次实施新高考，由原来的文理分科变成“3+3选考”模式。在高三复课相关通知中提出，为了保证学生之间不发生交叉感染，每个班保持20至25人进行小班教学。

记者采访了解到，学校面临“拆班”和减少“走班”，给教师资源、教学安排等带来不小挑战。也有家长担心，学校会不会停止“走班”教学，给紧张的复习带来困难？孩子的任课老师会不会发生变化？

“排课还是挺难的，学生有防疫课程、共同课程、选考课程。”一位校长说，按照每个班25人的要求，我们将全体高三400余名学生拆分后变成18个班级，安排了30多个教室开展不同的教学活动，并且原则上不替换老师。这些都需要反复斟酌动态调整。目前计划高三返校后，先把学生需要独立完成的实验做了，弥补前段时间居家学习缺乏动手实践的不足。

北京166中学校长王蕾说，这届高三学生除了语文、数学、外语外，选的考试科目都不同，分科复习是必要的。因此，我们考虑通过上午安排语文、数学、英语主干课教学，下午最后一节课进行分科教学方式减少“走班”频次和范围。尽量保障学生复习质量，同时继续开展在线教学，安排分科老师对学生进行有针对性的指导。

东城区教委主任周玉玲介绍，东城区成立了由区级主管领导协调多个委办局组成的工作专班，28位区级领导一对一联系辖区内28所高中校，围绕开学复课的各项要求与各个学校研磨方案，帮助学校解决开学准备中的实际困难和问题，保障疫情防控安全的同时确保新高考顺利开展。

调整上学时间，自备口罩和饮用水

目前各个学校正在紧张推进开学前准备工作。复课后，高三学生生活作息会有哪些变化呢？针对学生在校期间聚集等特点，北京市疾控中心制定了《高三开学期间新冠肺炎防控指引》，对环境、人员、就餐、同学老师之间交往等提出明确要求，引导学校做好复课的准备。

首先，上学时间有所调整。部分已复工的家长提出，学校规定9:30到校，15:30放学，无法按时接送孩子怎么办？北京市教委表示，入校时间调整主要考虑到错峰入校问题，避免出现校门口的聚集，并不是拒绝孩子提前到校。市教委建议学校为学生早到校、晚离校提供相应的自习条件以及自主学习答疑等服务。

其次，需要自备口罩和饮用水。北京市教委要求，学生使用的口罩需要自行准备，并特别提出在试开学期间，不建议使用直饮水，避免打水的时候交叉感染和饮水设备长期不用导致的一些问题。同时，教育部门也已经给学校配备了防护服、应急口罩等防疫物资，并对公共区域、餐具和教室的消毒工作制定了标准和规定。

第三，在防疫安全的同时积极迎考。“我们计划18日进行全流程的模拟演练，让老师模拟学生走一遍入校上课路线。24日组织学生、教师、家长进行开学第一课，并进行新冠肺炎及春季传染病防控知识与技能教育，详细讲解学校的公共卫生应急管理预案。”蒋炎富说。

广渠门中学高三学生杜婧涵说：“蓄力之时逢疫情，全社会为保障高三同学复课付出了辛勤努力。我们应更加奋进学习，绝不松懈，不负师长期望，不负青春理想。”

新华社记者 赵琬微

(责编：何淼、岳弘彬)
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