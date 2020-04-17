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“青少年模式”形同虚设 谁该挨板子

2020年04月17日08:32  来源：中国青年报
 

近日，江苏省消费者权益保护委员会发布报告称，部分直播平台青少年模式与一般模式无差异，形同虚设。报告显示，在9个体验样本中均有青少年模式，打开App就会弹出相关提示。除了两家平台规定“每天使用时长不超过40分钟”外，其他7家平台均可以通过输入密码，延长青少年模式下软件的使用时限。（中新网4月15日）

青少年模式是用来保护青少年的。按照原本的设计逻辑，青少年模式一旦上线，就能“激活”弹窗引导、限定时长、限定功能、智能识别等功能。比如，有的平台规定，青少年每日使用时长不能超过40分钟，晚上10点至早上6点不能使用，不能打赏、充值、提现等。

一定程度上说，青少年模式的出现是家长、监管部门和平台达成共识乃至“妥协”的结果。这样做的好处是，既满足青少年接触新兴网络样态的需求，也能让家长放心——孩子不致于沉迷或迷失，也减少了职能部门的监管成本，可谓一举多得。青少年模式沦为摆设，则粉碎了这种共识，自然让人担忧。那么，是谁让青少年模式有其名无其实，悄悄撤掉关卡，让青少年享受成年人待遇？

据统计，截至2019年6月，我国短视频用户规模为6.48亿，占网民整体的75.8%。与此同时，青少年沉迷现象与日俱增，引起全社会不安。在有关部门监督下，已有数十家网络视频平台上线了青少年防沉迷系统。相关平台曾表示，将加大技术研发力度，不断提高对青少年用户的识别精准度。而从调查看，所谓的精准识别变成了模糊识别，乃至不识别，这是青少年模式中看不中用的重要原因。

本该守土尽责，却放弃责任，原因无需赘言。平台一开始就把青少年当作目标用户，让青少年“沉迷”是其初衷。后来出台防沉迷系统，是受外界压力所致。在推行过程中，将大门虚掩，甚至洞开，丝毫不让人觉得意外。其实，依照有关平台现有的技术能力，提高对青少年用户的识别精准度，绝非难事。之所以心口不一，无非“利益”二字。

青少年模式失灵，提醒有关部门依法依规介入。去年8月，有关部门曾对此前上线“青少年模式”的20家网络视频平台的防沉迷效果进行了评估，指导相关平台调整优化功能设置，全量清理青少年专属内容池。如今看来，有必要持续进行评估，督促平台守住关卡。

除此之外，家长有责任扮演好监护人角色。一定程度上说，保护孩子不是平台的首要任务，它们要生存要发展，要在激烈的竞争中脱颖而出，有时难免“剑走偏锋”，指望它们像监护人那样“盯”住孩子，不可能也不现实。为此，家长对孩子多一些关心，多一些看管，多一些兴趣引导，比一味炮轰平台更有意义。

此外需要厘清，不必一见青少年沉溺短视频平台就大惊失色，进而敌视平台乃至拒斥新业态。孩子总会长大，总会提升辨别能力，也终需不断适应社会发展。动辄将他们与网络新生事物“隔离”，并不明智，甚至是徒劳的，关键是如何引导。

“预防和干预青少年沉迷网络是全社会的共同责任”，尽管责任有大有小，有主有次，但每个责任主体都不能虚掷自身改进的责任。哪个环节失守了，就在哪个环节加强兵力；哪个责任主体不出工出力，哪个责任主体就该承担相应的责任。

王石川

(责编：何淼、岳弘彬)
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