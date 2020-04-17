00后女大学生单腿驻守乡村“疫”线

“请出示您的健康证明！”疫情期间，每逢有行人要通过村子的卡口，王贵红总会快速招手拦下，仔细查看确认无误后，这位身高1.55米的姑娘右手拄起一根木拐杖，保持身体平衡后，左手麻利地解开一旁电线杆上的麻绳，让升降杆弹起放行。

湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县绿水镇四合村住着1000多位村民。新冠肺炎疫情暴发后，20岁的返乡大学生王贵红主动当起村头的“守门员”，从2020年2月8日开始，一直值守在这里。

17年前，王贵红过马路时遭遇车祸，她右侧盆骨粉碎，右腿被截肢，外出行走依靠木拐支撑。摔倒，爬起；再摔倒，再爬起……经过长期艰难的康复锻炼，王贵红跟上了普通人的行走速度。

2020年1月3日，这个武汉生物工程学院外国语学院大一学生从武汉放假回家。了解到村委会平日里有不少资料需要整理，加上离家很近，她便主动提出到村委会义务实习，一直忙到1月20日。

随着疫情暴发，从武汉回来的她被列入隔离观察对象。14天隔离期满，热心的王贵红立马给村委会党支部书记打电话，希望能为村委会防疫工作尽点力。

考虑到王贵红行动不便、村里疫情防控工作艰辛，书记婉拒了她的请求。电话那头，王贵红恳切而真诚，“哨点卡口就在我家门口，不到100米，来回很方便。我就在卡口帮忙执勤，做些力所能及的事情，保证完成任务”。

要强的女孩从来没有觉得自己“不可以”。拗不过这个看着长大的丫头的坚持，老书记答应了她。她负责给通过卡口的村民量体温、查看通行证、登记行人信息。

大山里冬季气温湿冷。最初，村委会用的电子体温计只能在气温5℃到40℃左右环境下适用。每逢气温在零度以下测不出体温时，王贵红记下前一个人的体温数值后，连忙拄着拐杖跑回家里，用电暖气帮体温计物理升温，再回到升降杆前为下一个人测量。

后来，村委会采用额温枪测温，王贵红才不用给体温计烤火。

“值岗看起来普通，其实是个技术活儿。”如今，疫情有所缓和，有人放松警惕、不戴口罩，王贵红就反复劝导，“口罩一定得戴，对自己负责也是对别人负责”。有人没有办理健康证明，想硬闯出村，到附近超市里买东西，她便耐心解释健康证明单的办理方法。遇到坚持不办通行证、爱热闹好扎推儿的村民，她便及时喊来组长轮流安抚。

王贵红为大家的付出，村民看在眼里。在她值守的两个多月里，超市的老板专程送来一些水果、面包和泡面，还关切地和她聊天。

2月17日，学校在线上开学后，王贵红每天上午集中上课，下午准时到岗。村里网络信号不稳定，家里又没有电脑，王贵红只能用手机上网课。同时打开多个软件时，手机切换不过来，网络也极其卡顿。她和室友建起互助小组，互相补充遗漏的知识点、解答不懂的难题。

腰椎、脊柱严重突出，再加上左腿患有风湿，执勤时，王贵红经常浑身又麻又痛，执勤时要不断变换站坐姿。

有一次，执勤时大雨倾盆。王贵红风湿发作，村里买不到药品，去医院又面临感染风险，她强忍着酸疼撑到当天执勤结束。回到家里，发现鞋子和裤子全都湿透，烤了几个小时的电暖气“才缓过劲儿来”。

每天中午休息时间，她和母亲一起上山挖野菜，帮着家里种土豆。执勤晚班要到晚上9点结束。值完夜班后，王贵红给自己煮一碗葱油拌面，“每天的日子很充实”。

王贵红说，成长路上有艰辛，也有太多感动。今年的“三八”妇女节那天，王贵红正在村头卡点执勤，村委会工作人员特意从花店挑好一束玫瑰花，给这位美丽的女孩送来。

张月 记者 雷宇

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