北京高校多途径开展全民国家安全教育日活动

人民网北京4月16日电（李依环）4月15日是第5个全民国家安全教育日，近日，北京市委教育工委结合当前疫情防控形势和学校工作实际，组织北京高校以总体国家安全观为统领，通过线上线下相结合方式，集中开展以“坚持总体国家安全观，统筹传统安全和非传统安全，为决胜全面建成小康社会提供坚强保障”为主题的系列宣传教育活动，切实增强师生维护国家安全的意识和能力。

一是突出教育主题。贯彻落实习近平总书记关于“把生物安全纳入国家安全体系，系统规划国家生物安全风险防控和治理体系，全面提高国家生物安全治理能力”重要精神，深入宣传以习近平同志为核心的党中央关于疫情防控工作的决策部署，充分体现将人民群众生命安全和身体健康放在首位的理念立场，突出公共卫生安全、生物安全等宣传教育内容，引导学生将总体国家安全观贯穿抗疫全过程，履行应对突发公共事件的职责义务，提升维护国家安全的自觉性和主动性。

二是加强统筹协调。北京市委教育工委结合高校实际研究制定 2020年“全民国家安全教育日”宣传教育工作方案，并专门下发通知指导高校开展主题教育活动。坚持点面结合、重点突出，根据全市重点宣传主题和学校报送的活动方案，选定清华大学、北京科技大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京工业大学、北方工业大学、北京工商大学、首都医科大学、北京第二外国语学院、北京农学院等10所高校开展重点宣传活动，充分发挥引领带动作用。加强与教育部思政司、市委国安办工作沟通，把握工作重点，及时推荐亮点特色活动，协调中央和市属媒体做好宣传报道。

三是注重教育实效。组织各高校统筹疫情防控和主题宣传工作，创新方式方法，线上线下相结合，以线上活动为主，线下活动尽量减少人员聚集、做好安全防护。根据各高校在线教育教学的有关安排，用好与活动主题相关的现有在线教学资源，同时结合实际组织专业部门、专家学者、一线教师开设专题讲座报告，充实教学内容，拓展教育资源。认真开展“同上一堂国家安全教育课”，组织学生错峰错时观看学习由教育部录制的“2020年全民国家安全教育日高校公开课”。

四是丰富教育形式。各高校组织师生开展线上讨论、主题“云”班会、在线党团活动等进行交流学习，参加由中国大学生在线开展的国家安全知识在线问答；视情组织参与医疗救治及社区工作、心理辅导等志愿服务的师生，采取适当方式在一线宣讲公共卫生安全、生物安全等知识；结合学校学科特点、校园文化等，组织相关学科专业师生开展公共卫生防护、应急体系建设、生物安全等方面的学术研讨，推动安全教育与教学科研相结合。

五是拓宽教育载体。各高校充分利用网络平台，通过“两微一端”等平台积极转发权威部门、主流媒体相关宣传内容，加大推送宣传力度，重点宣传在抗疫一线用实际行动维护公共卫生安全、捍卫国家安全的先进典型及感人事迹，统筹做好信息安全等其他安全领域的宣传推送。围绕宣传主题组织创作国家安全主题教育Logo、微视频、音频、图解、微动漫等新媒体产品，拓展宣传载体，深入推进国家安全意识入脑入心。

(责编：李依环、熊旭)