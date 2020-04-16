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文化人都在读哪些书？方言读书的意义何在？

侯佳

2020年04月16日18:07  来源：上游新闻
 
原标题：领读人在推荐哪些书？

　　文化人都在读哪些书？方言读书的意义何在？

　　4月14日，国内14家文化机构联合发起了“都来读书”全民阅读计划，旨在推动大众读好书、好读书。

　　计划期间，14家文化机构将持续邀请作家、资深图书编辑、文化文艺名人担任“领读人”，以抖音短视频或微头条、头条号文章的形式，发布读书建议、读书感悟，与阅读者广泛交流、帮助阅读者深入阅读。

　　作为计划首批“领读人”，河南大学文学院教授王立群、 湖南卫视主持人兼制片人张丹丹、主持人刘纯燕、主持人涂磊、主持人王小骞、观复博物馆创办人及馆长马未都，分别推荐了《大风起兮云飞扬：汉高祖刘邦》、《繁星春水》、《骆驼祥子》、《挪威的森林》、《杰出青少年的7个习惯》、《观复嘟嘟》。

　　河南大学文学院教授王立群推荐的是《大风起兮云飞扬：汉高祖刘邦》。他曾说，读书可以明理、读书可以明智，但读书需要思考。在数字时代，王立群选择在抖音、今日头条上分享读书笔记。从2019年6月开始，微头条成为了王立群教授的另一方讲台，从《二桃杀三士》、《鸿门宴》的古代经典人物故事，到古诗词的遣词造句，还有当代人际关系，王立群几乎每天都在微头条，分享自己对生活的观察，对阅读的思考。

　　如果用南昌话朗读《挪威的森林》，会有什么样的效果？

　　主持人涂磊，做了这个尝试。在抖音上，涂磊发布了他用南昌话朗读《挪威的森林》的视频，并添加了话题#方言来读书#。目前，该视频点赞量超过16万，2万多的网友进行了评论，激发了更多创作者使用方言来阅读的热情。网友纷纷表示，“好久没听到过这么地道的南昌话”、“听完涂老师的朗读，我忍不住把《挪威的森林》又找出来，一口气看完了。”

　　不仅是涂磊和王小骞，大批善用短视频读书的抖音用户都乐于用方言读书。抖音数据显示，截至4月15日，抖音#方言来读书#的话题下，视频播放总量已超过1亿。来自五湖四海的创作者纷纷捧起书本，用方言阅读，分享。

　　马未都，创办了观复博物馆并担任馆长，最近还写了一本新书，《观复嘟嘟》。外界看来，他是作家，是编剧，是文化学者。鲜少人了解，他其实并未上过中学和大学，没有“文凭”。

　　“人生就是这么奇怪，当你获得这个机会的时候，你就知道，读书是你一生中最应该早做的事情。”

(责编：冯粒、曹昆)
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