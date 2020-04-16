乡村女教师王秀玲： 坚守三十三载耕耘幼教天地

清晨的第一缕阳光洒进窗户，河南省桐柏县新集乡小天才幼儿园园长王秀玲开始了一天的忙碌。她麻利地整理课件和资料，熟练地打开手机直播，奔赴新冠肺炎疫情防控期间她的特殊战场：幼儿空中课堂。

“折纸小实验真有意思。”“我今天自己刷碗了。”……手机屏幕上，孩子们的稚言稚语不断闪动。为了保证疫情期间孩子们的教育不断线，王秀玲开设了空中课堂，不仅包括绘画、音乐、古诗等课程，还安排了礼仪、安全等各种知识学习。3月底，村里开始复工复产，王秀玲立即组织老师们为留守儿童上门教学。

“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育。”带着这个想法，现年57岁的王秀玲耕耘在王寨村这片热土上，坚守33年耕耘幼教天地。

王秀玲（右一）给孩子们上手工课

村里学前教育也能标准化

2018年年底，经过两年的筹备和建设后，占地2500平方米的“新集乡小天才幼儿园”终于落成。随着硬件的更新，学生们课堂内外的体验也变得丰富多彩。课上，孩子们可以通过多媒体一体机学到新鲜有趣的知识；课下，孩子们可以报名参加口才班、篮球班以及森林运动会、国防启蒙教育等各式各样的活动。

1987年，村里开办学前班，作为王寨村为数不多拥有高中学历的年轻人，王秀玲成为村里唯一一位学前班教师。当时的条件非常艰苦，村里的变电房，一头是变压器，一头是孩子们的教室；村里建房剩下的水泥石板，是孩子们的课桌；她一张口，就是孩子们的教材。多年来，在她的努力下，孩子们从土坯房搬进瓦房，又从瓦房搬到平房，再从平房搬到楼房；从水泥石板的课桌，换成木质的教学桌椅，再到如今的标准化儿童塑料课桌。她带着一届又一届的孩子，从乡里乡亲口中入学前的“学前班”走到划分大中小班的“幼儿园”。

长期以来，城乡教育资源不均衡都是客观存在。由于薪资水平、福利待遇以及生活条件、工作环境等方面的差异，乡村教育领域很难留下优秀人才，这也是王秀玲一直以来的一块心病。为加强幼儿园的师资力量，她时常组织幼儿园老师到本县、邻县及市里的优秀园所学习、培训，鼓励她们考证考级，注重提升幼师队伍素质能力。不光是走出去，她还邀请县里的七色花幼儿园园长到村到园指导、培训教师队伍，为的是给村里孩子带来更好的教育。

如今，王寨村所在的新集乡共有5所幼儿园，其中4所在镇里，唯有王秀玲创办的这一所，多年坚守村庄一线教书育苗。镇里居民在当地有工作有生计，而村里大量村民只能外出务工，留下老人和孩子，留守儿童无论是生理健康还是心理健康，格外需要有质量的照看。王秀玲说：“希望俺们的付出，能帮助解决留守儿童父母的后顾之忧，让村里孩子接受更好教育，农村的孩子不能总是输在起跑线上。”

看不到孩子心里就不踏实

有句话，王秀玲经常挂在嘴边，“看不到孩子心里就不踏实。”33年的执教生涯中，她养成趴在课桌上睡午觉的习惯，“这样孩子们有什么情况，我第一时间就能发现。”

2005年，王秀玲在务农时意外从车上跌落，导致右手手臂骨折。乡镇卫生院医疗条件有限，再加上自身过敏体质，王秀玲前前后后做了3次大手术和多次小手术。但每次一出院，王秀玲都回到教室跟孩子们待在一起。

当年的学生家长、黄海军妈妈回忆道：“那时候，我去接送孩子，总能看见她右手打着石膏，脖子上挎着绷带，用左手在黑板上写字、讲课，坐课桌前批作业。我当时就跟孩子说，你看，你们要是不好好学习，怎么对得起你们老师？”

后来又有一次，王秀玲听到孩子们在吵闹，急忙跑过去，不料从台阶上意外摔下去，导致双脚骨折。新集乡中心学校的郑红伟老师回忆道：“我们乡中心学校教师跟县教育局领导去幼儿园视察，到小天才幼儿园，发现王园长正坐在轮椅上给孩子们讲课，腿上还盖着毯子，当时的画面我至今还记得很清楚。”

今年新冠肺炎疫情防控期间，村里不少留守儿童没有手机，没办法上网课。村里复工复产后，王秀玲第一时间就上门排查孩子们的情况。王秀玲称：“我就想知道孩子们在家过得怎么样。现在村里有很多留守儿童，父母不在身边，爷爷奶奶经常又管不好。如果我的付出能代替家长尽些责任，何乐不为呢？”

倾心关爱学生赢来好口碑

在昔日学生姚建的印象中，王秀玲待学生就像自己的孩子一样，“王老师家里条件并不好，但我们那会上学的时候，用的铅笔和作业本都是她买的。每次她都说先记着，后面统一收费，最后却一次费用也没有收过。”

姚建和儿子两代人都曾是王秀玲的学生。如今，姚建常年在辽宁务工，儿子跟爷爷、奶奶留在村里。谈起儿子的教育问题，姚建感慨道：“王老师这么多年一直是那么认真负责，孩子交给她，我心里踏实。”

桐柏县七色花幼儿园罗园长说：“从王园长身上，能看到老一辈幼教人那种无私奉献的精神，这一点值得我们年轻的幼教人学习。”

对学生，王秀玲倾其所有，自谓问心无愧。然而，对于家人，王秀玲却一直满怀愧疚。王秀玲与丈夫1993年结婚，生有两个孩子。大儿子今年26岁，小儿子今年14岁。一开始，丈夫非常支持王秀玲的幼教工作，帮她盖房子，给孩子们做饭。但随着王秀玲投入金钱、时间、精力越来越多，丈夫有时也会怪她，“你不考虑自己的孩子吗？”

王秀玲心里也明白这个道理，但她就是放不下自己的学生。为建设新幼儿园，王秀玲一家已负债累累。今年幼儿园遭遇疫情，老师们的工资开不出，只能用大儿子的工资先顶着。她郑重对大儿子李唐桐说：“儿子，妈对不起你，在你这个年纪，妈也没能留给你什么积蓄，反而可能留下一身的债务，妈对不起这个家。”对于王秀玲的坚持，李唐桐表示很理解，“这份事业她坚持了大半辈子，这份坚韧，很多男人都比不上，我这个当儿子的，当然要支持她。”

2019年年底，王寨村村委会给王秀玲送来一面锦旗，上书“建国为民，幼教为先。”王寨村党委书记兼村主任万清同说，“王秀玲这么多年坚持办幼儿园很不容易，她做的是实实在在的好事。历届村书记都知道王秀玲，也都非常支持她。但村里实在能力有限，只能在精神上多支持。”

2016年2月，国务院印发《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》，要求到2020年“儿童留守现象明显减少”。在我国城镇化进程不断推进、城乡基础教育资源均等化不断推进的过程中，正是因为有像王秀玲这样的一大批乡村教师，倾其所有，克服困难，扎根在基层教育一线，才使得这个目标距离实现有了越来越多的可能。（文/刘杰；图片均由被访者提供）

（来源：农民日报）

(责编：李依环、岳弘彬)