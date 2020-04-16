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高校师生眼中的线上“教与学”系列报道④——

一堂直播课如何诞生？教师精心备课，护航“云课堂”

2020年04月16日10:17  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京4月8日电（李依环 吴杰婷）自制花式直播设备、设计教学环节、测试网络环境......特殊时期“停课不停学”倡议下，大学教师们纷纷上线开设直播课程，保障“停课不停教”。线上教学与平时的线下课堂相比，是一种新的教学形态，对许多老师而言也面临新的挑战。那么，一堂高质量的网络课程如何“诞生”？如何调整教学思路和方法？多位老师总结近期线上教学实践，分享了自己的备课录课建议。

电子科技大学《人类文明经典赏析》教师张鹰——

提前准备多套预案，在授课过程中不断优化

张鹰老师深夜为在线课程做准备（受访者供图）

66岁的张鹰教授，是电子科大《人类文明经典赏析》课程组年龄最大的教师。开课前一周，他已经完成了PPT录屏，将其作为备选方案，考虑到全部学生都在线了以后的网络流量和压力，他又做了几套预案，避免网路过于拥堵造成卡滞或断线。

据了解，他的课程同时配备了4个MP4录播文件的备份，在对流量要求不大的情况下，也能顺利完成课程教学，不耽误学生学习；内容讲授完了，也不会影响通过QQ平台进行相互交流讨论；在多人在线网络讨论卡顿的情况下，还可以让老师的屏幕在线同时关闭学生屏幕，仅通过语音参与讨论。

“作为老师，首先我们自己就要克服困难。”张鹰说，有多套预案，在此过程中再不断查找问题，优化实施，才能确保线上教学的顺利进行。

浙江大学计算机科学与技术学院教师翁恺——

居家搭建“直播间”，充分运用“直播神器”

翁恺老师的自制“直播间”（受访者供图）

“大屏幕+小屏幕”、外接摄像头、触摸板、备用灯光、落地话筒、备用白板......“网红”慕课老师翁恺有着丰富的线上教学经验，此次面对直播授课的要求，他在自己家中打造了一个简易版“直播间”，各路“直播神器”纷纷亮相。

接受采访时，翁恺老师表示，一台笔记本电脑或是带有摄像头的电脑即可满足上课的基本需要，他自制“直播间”主要是为了尽可能充分准备，为学生营造好的上课环境。在近期的线上教学实践中，翁恺老师总结并分享了多个准备直播课程的实用建议：

1. 尽量给用来直播的笔记本接一根网线，而不是依赖WI-FI；

2. 笔记本屏幕的观看角度和摄像头的拍摄角度未必一致，有可能产生一些“表情包”式的直播画面，建议把笔记本架高站立讲课或是放低埋头讲课；

3. 适合自己工作的位置未必是适合直播的位置。老师们在选择直播场地的时候，可以特别关注一下自己的背景；尽可能选择简单、整齐的背景；

4. PPT宜采用浅底色、等线字体，最好能改成宽屏16:9的，右上角适当留白，屏幕分辨率适当降低，直播对屏幕分辨率要求不高，可采用720P而不是屏幕的原始分辨率。

5. 演示软件操作时，尽量做局部放大动作，让学生看得更清楚。在正式开课前，跟同学们来一次小范围的测试。

北京工业大学《工程力学》教师刘夏——

“异域同心抗击疫情 师生协力远程教学”

刘夏老师居家为直播授课做准备（受访者供图）

青年教师刘夏承担了一个留学生班级的《工程力学》课程，疫情期间，留学生大部分回到了自己的国家，包括柬埔寨、索马里、莫桑比克等。刘夏老师起初也有些着急。一方面，这些国家与北京时间有不同的时差；另一方面，与中国学生相比，留学生因语言、习惯、手机服务商和网络等诸多因素的影响，仅下载软件进入授课班级群，就需要专门的指导。这对教学活动产生了极大的阻碍。

面对这个特殊的教学对象和教学模式，刘夏老师静下心来开始精心做起了课前准备。首先，她及时建立了与学生们的联络途径，选择了会议系统作为在线课堂软件，结合日新学堂与微信群，完成安排预习、布置作业以及课下交流等工作，保证了上课的顺利进行。为了便于学生自学，刘夏老师做了中英双语课件。

虽然准备充分，但地域带来的困难不容忽视。刘夏老师选择通过问卷调查了解学生的具体情况。根据问卷调查，她结合实际调整教学策略，把重点放在培养学生自主学习的能力上。

她提出，以“视频预习作基础、课程内容是核心、讨论形式要灵活、题目设计要精心”为指导，将教学过程分解为课前预习（慕课视频与双语课件）、课上讲解、提问抢答、随堂练习、在线课程录制、课后作业、作业批注、微信一对一答疑等过程，通过合理的学习安排和启发式的教学设计，结合充分的网络资源，推动学生进行自学与提问。

中国石油大学（华东）《数字逻辑电路》教师陈海华——

综合利用软件优势，精心设计教学环节

陈海华居家为学生授课（受访者供图）

MooC预习、在线直播、屏幕共享......在授课实践中，陈海华综合运用多种平台的优势。他介绍，自己在聊天群里先把电子书、PPT、网上的精品MooC课程资源共享。就目前的上课情况来看，“在线直播+屏幕共享”的效果学生反映不错，禁掉学生麦克之后，声音质量很高，直播也很流畅，和真实上课差不多。学生可以通过录屏软件，将教师的授课内容录下来，便于课后进一步理解。

陈海华提到，板书不方便可能是网课的一个通用弊端，他推荐使用对着触摸屏电脑可以直接书写的软件，也可以擦拭，使用起来非常方便。对于非触摸屏，建议加一个手写板。

陈海华使用的在线直播直播有一个很直观的功能，即可以实时看到学生在线与否。由于要求学生实名制，因此上课直接可以看到学生出席情况。点答可以直接学号或者学生姓名来进行回答，打开该同学麦克，声音质量很高，用起来非常方便。

西安工业大学《钢结构设计》教师李养成——

克服“时空分离”，教学功能实现还须以“适合”师生为要

李养成老师在授课中用实物为学生讲解结构（受访者供图）

经历了一段时期的教学实践后，李养成对于线上授课分享了以下几点经验：

1.做好心理准备。线上教学对教学设计、备讲课、师生交流方式等均发生较大变化，会有一定心理压力，教师首先要克服心理障碍，在疫情期间还要肩负缓解学生心理压力的重任，充分利用课堂做好学生思想引领，开展好课程思政。

2.选择教学平台。教学功能实现方面，各平台大同小异，适合自己的就是最好的。在涉及抽象逻辑推理时最好采用屏幕共享，学生可以看到推理顺序，理清逻辑。直播最好采用耳机降噪效果较好。

3.建设线上课程。课程建设可将优质教学资源、专业信息平台、专业软件、市场人才需求动态、热点问题等共享，提高学生学习兴趣、拓宽视野，达到宽口径、精专业要求。

4.克服时空分离。网络教学的缺点是师生、生生间“时空分离”，无法迅速获得教学效果，教师须拥有“可见”的专业智慧和“不可见”的人格魅力。

中国石油大学（北京）《采油工程》教师韩国庆——

“内容设计要考虑课前、授课、课后三个环节”

韩国庆老师综合运用多屏幕为学生授课（受访者供图）

疫情之下，课堂教学变成了“直播教学”，实体课堂变成了“网上课堂”，成为“线上直播+线上自学”混合教学。韩国庆表示，相较于常规的教学模式，在线教学更强调学生的自主性，更强调教师的教学设计，课讲得好还要教学设计得好。

教学内容设计上，教师应更加强调知识点，将知识点细分到课前、线上授课和课后三个环节。有条件的教师可以采用教师端多窗口屏幕+PPT直播屏幕，用手写板在PPT上随讲随画，充分利用在线教学平台的辅助功能实施授课方案，最大程度还原面授课堂的效果。

“线上教学，教师不再是知识的权威者，而是促进学生学习的指挥者，应充分发挥其引导、启发、示范作用，指导、帮助、干预学生学习，发挥学生主观能动性。”韩国庆表示，要营造上课氛围，使学生紧张起来；要与学生互动，让学生动起来；要做到课上内容与课下内容呼应，使学生忙碌起来；还要把握好课堂节奏，让上课不枯燥。

在课内课外的紧密结合上，做到课前预习和思考+课上提问讨论兼顾，课后及时反馈和评价，针对不同层次不同要求，适当拓展。

(责编：李依环、岳弘彬)
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