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高校开学 疫情防控不放松

2020年04月16日09:57  来源：新华社
 
原标题：高校开学 疫情防控不放松

　　据不完全统计，目前，全国已有近70所高校开学。高校大学生跨地区流动给疫情防控带来巨大挑战。高校里学生以及教学、管理人员数量大，集体生活多且作息时间不统一，校园疫情防控需要更加细致到位。

　　在山西大学，学生进入宿舍前，要经过3次体温检测。进入宿舍前，要更换口罩、对行李消毒、登记信息。学校食堂严格按照间隔一米、排队取餐、一人一桌原则布置。虽然只开放了部分窗口，但食物种类丰富，不仅有米饭套餐，还有拉面、水煎包、瓦罐汤等特色餐饮。

　　在新疆医科大学看到，学校为教室、宿舍及公共活动区域均配备了口罩、消毒液等防疫用品，教学楼、食堂、宿舍楼等公共场所门口设置的测温设备，可自动快速完成测温。学生戴着口罩，按地面黏贴的进出分流导图出入公共场所，现场井然有序。

　　作为首批开学的江苏高校，南京医科大学3月底就组织进行了开学防控演练。该校要求，返校学生需提前准备途中和开学至少2周内的个人防护用品。

　　多所高校均禁止快递进校园，但多在校门口设置专区用于快递存放。

　　一些高校还在细节上下工夫。有的学校在公共场所专门安装了感应水龙头、感应洗手液、脚踩分类垃圾桶等，减少交叉感染。山西大学的超市位于地下，为安全起见，特别安排在地面增设临时购物点。河海大学延长餐厅、超市和公共浴室的开放时间，同时按规定控制人员流量。

　　据悉，多所高校均采取线上线下相结合的方式开展教学，确保未返校的学生也能够同步跟上教学进度。

　　新疆医科大学将授课时长由50分钟调整至40分钟，实行一班一策、一课一策，精准制定各班级教学方案。学校每间教室里都配备了直播设备，老师在课堂授课的同时，利用在线教学平台进行直播和录播。

　　不少大学生返校的心情除了喜悦还有急切，尤其是对于正面临完成论文、寻找实习单位和找工作的毕业生。

　　太原理工大学教务处工作人员高炜说，实习采取线上线下结合的模式，充分利用“实验空间-国家虚拟仿真实验教学项目共享平台”等国家平台的虚拟实验资源。毕业设计和论文已全部开题，进入指导环节。返校后，老师在教室面对面进行指导。

　　多所高校表示，无论对本科生还是研究生毕业论文，今年的要求不会降低，甚至更加严格。太原理工大学对2020届本科生的毕业设计和论文，在答辩前将全部查重，且进行质量检查，合格后方可进行答辩。

　　同时，多地高校明确，对因疫情原因确实无法按期完成毕业论文的情况，也将适当顺延培养和学位授予时间，论文答辩也将采取线上线下相结合模式进行。

　　3月，南京航空航天大学15个学院的2360名硕士研究生，线上答辩率达95.8%。对受疫情影响未参加线上答辩的研究生，学校和学院表示也将在正式开学后，组织线下或线上答辩，并视实际情况增开校学位评定委员会会议，保证论文质量。

　　针对备受关注的毕业生就业问题，各高校积极搭建网络求职和签约平台，努力将疫情影响降到最低。

　　“今年学院有1760名毕业生，是毕业生人数最多的一年。”南京医科大学康达学院党委副书记、副院长王磊介绍，学校为毕业生免费开通了线上职业测评、职业规划平台、就业指导直播课等服务。

　　太原理工大学在3月举行了为期一个月的“空中”双选会，共有2539家用人单位和学校2767名学生报名参会，提供招聘职位13.3万个。“我们5月份还将举办一次大型招聘会。”太原理工大学学生处副处长李栩说。

　　（据新华社电 记者王菲菲 阿依努尔 陈席元）

(责编：李依环、熊旭)
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