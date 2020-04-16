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漂洋过海的“健康包”，暖了海外学子的心

2020年04月16日09:56  来源：人民网-人民日报海外版
 
原标题：漂洋过海的“健康包”，暖了游子的心（疫情下的学子人生（4））

　　德国萨尔学联成员在中国驻法兰克福总领馆领取“健康包”。

　　澳大利亚墨尔本大学学联成员正在统计申领“健康包”的学生名单。

　　留学德国的郭杰洋兴奋地展示自己领到的“健康包”。

　　“就像家人给自家孩子发糖，而别人家的孩子没有一样自豪。”英国爱丁堡龙比亚大学留学生笛箫骄傲地说。几天前，当她在街头收到向中国学子派发的“健康包”时，引来了不少英国本地民众的好奇围观，她将这一幕记录下来并在社交网站上分享，很快便成为了热门话题。

　　连日来，越来越多的海外学子收到了来自祖国的“健康包”。防疫物资逐步到位不仅解了学子的燃眉之急，更给了学子在海外战疫的底气——无论走到哪里，祖国永远在你身边。

　　祖国的牵挂跨越山海

　　德国当地时间4月2日，萨尔州中国学生学者联合会收到了中国驻法兰克福总领馆发放的300份“健康包”，这些物资带着祖国的牵挂，在前一日刚刚运抵德国。

　　在统计完申领信息、给每一个包裹都贴上了“所爱隔山海，山海皆可平”的暖心纸条后，4月4日，“健康包”被分发给了萨尔州4所学校内的中国留学生，每份“健康包”包含两个KN95口罩、20个一次性医用外科口罩、一本新冠肺炎防疫手册和少量消毒湿巾。

　　“准备‘健康包’的过程中，花费了不少学生的心血。我们开车去法兰克福领回物资，学联成员再连夜统计领取信息，最短时间内完成物资配送发放。”萨尔学联负责人刘杨对本报记者说。“疫情期间出门的确要冒一定风险，但大家仍旧非常乐意来帮忙，为的就是让这份来自祖国的‘健康包’尽快送到每名中国学生手上。”

　　与此同时，在德国萨克森—安哈尔特州，哈勒市的不少中国学子骄傲地“晒”出了收到的“健康包”，只见在每一份包裹封面上，都印着“祖国永远在你身边”的话语，这简简单单的8个字，温暖了学子心窝。

　　“来领取‘健康包’的路上，我没找到其它词汇来形容自己的心情，唯有‘感谢’二字。我真的为自己是中国人而自豪！”正在德国哈勒留学的郭杰洋说。

　　在英国伦敦，发放给学子的“健康包”同样在外包装上写着“祖国永远在你身边”的话语。就读于帝国理工大学的任敏（化名）在从使领馆工作人员手中接过“健康包”时，一个多月来惴惴不安的心像是一下子落了地。“突然觉得，慌什么呢？你看，祖国就在背后。”任敏说。

　　更多“健康包”正在路上

　　在4月13日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国民用航空局运输司二级巡视员靳军号介绍，第一批500余吨、约50万份“健康包”物资将于4月15日前全部运送至意大利、韩国、日本、法国、德国、美国、英国、俄罗斯等20个国家的59个我驻外使领馆，之后再由使领馆分发给当地留学生。目前，民航局与外交部密切配合，正在抓紧制定第二批“健康包”物资的运输方案，拟于近期启动。

　　发放“健康包”的过程，刘杨与学联其他成员也花了不少心思。“德国目前不允许大众聚集，我们在市内一共设置了10个领取点，安排10名志愿者全部分散开，学生可以选择自己临近的地点领取。时间上是按照10分钟内只能有一名学生领取来安排，这样可以避免人员聚集，学生能够安全有序地领取到物资。”

　　在澳大利亚，墨大学联正在协助中国驻墨尔本总领馆统计申领“健康包”的学生。据墨大学联负责人谭懿介绍，截至目前，初步统计的申领学生已有近5000人，与此同时，学联成功地与墨尔本当地的一个志愿团队取得联系，对方愿意免费为中国留学生配送“健康包”。

　　“学联成员非常团结。不少成员承担了统计信息、联系配送的工作，这一周基本是通宵达旦的状态。大家有一个共同心愿，就是想为战疫出一份力。”谭懿对本报记者说。

　　学子间相助传递温暖

　　物资发放过程中，学子有一个细节让人感动不已。哈勒学联负责人唐彬告诉记者，有的同学在登记领取物资之后，收到了家人从国内寄来的口罩，便主动表示要让出“健康包”名额，留给更需要的同学。

　　“不少同学在第一批登记的时候选择不登记，目的是希望让没有口罩的同学先领。但通过私聊我们了解到，其实这些同学自己的口罩也并没有太多富裕，只不过是勉强维持，但他们还是希望能先让一个口罩都没有的同学领到物资。”唐彬说。几个口罩，成为了海外学子之间守望相助朴素却深刻的生动诠释。

　　有的学生防疫物资非常缺乏，但之前却因故错过了“健康包”的登记，哈勒学联成员在得知情况后，立刻把自己的防疫物资匀了一份出去，而获知消息的其他同学也踊跃相助。像这样的例子，在海外“健康包”的发放过程中比比皆是。

　　“在他乡的学子之间的感情就像亲人一般，遇到困难彼此拉一把义不容辞。离家万里，同胞之间的这种互帮互助，也让留学生涯增添了不少温暖。”一名不愿具名的在德学子对记者说，他正是唐彬所说没有第一批登记领取“健康包”的学生之一。“我只是做了该做的事。祖国这么远寄来的防疫物资很珍贵，口罩我还有几个，就先让更需要的同学领吧。”

(责编：李依环、熊旭)
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