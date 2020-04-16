张勤：因应变化 积极探索研究生招生考核评价方式的改革

2019年末开始，COVID-19疫情逐步席卷全球，给全球的社会、经济、医疗卫生事业带来了严峻的挑战。每年春季，均是我国高校开展研究生复试的时期，在疫情防控形势下，是否开展研究生复试、如何开展研究生复试成为高等教育领域和社会关注的热点。

一、研究生复试的意义

研究生复试是研究生招生考核评价中一个重要的环节。按照教育学中布鲁姆目标分类法，教育目标分为三大领域：认知领域、情感领域和动作技能领域。在认知领域的教育目标可以分为从低到高的六个层次：知识—领会—应用—分析—综合—评价。在国际医学教育中，一般把布鲁姆教育目标分类法对应为为知识、技能和医学职业素养3个领域。

在研究生入学考试笔试中，按照布鲁姆教育目标分类法，主要考察的是认知领域的记忆、理解，此外就是应用、分析、综合和评价的一部分。按照医学教育的通行分类方法，主要考察的是知识部分。这对于选拔研究生这样的高层次人才来说，考察肯定是不够深入的。我们还需要通过复试来重点考察技能和职业素养领域，此外还需要进一步了解应用、分析、综合和评价方面的情况，保障合格的学生进入到研究生培养体系，这就是复试的重要意义不能被轻易取消的重要原因。

二、复试的考核评价技术

在教育领域，考核评价技术一直在不断发展和完善，以期对情感领域和动作技能领域作出有效的评价。这些技术在研究生复试领域得到不断应用，与研究生入学考试笔试一起，形成对学生的综合评价。

比如在医学教育领域，为了加强对临床型研究生的技能方面的综合考察，我们在复试中引入了客观结构化临床多站考试（Obstructive structured clinical examination, OSCE），以更好地考察学生的临床动手能力。在部分站点中，甚至会用到标准化病人（Standardized Patients，SP）。所谓标准化病人是指那些经过标准化、系统化培训后，能准确表现病人的实际临床问题的正常人或病人，运用标准化病人除了对学生的临床技能进行考核外，还可以考核学生与病患的沟通交流能力以及关爱患者的意识。

除了传统的复试面试外，近年来我们也发展了迷你多站面试（Mini-multiple interview, MMI）, 通过多站结构化的面试，更加全面地考察学生的情感领域和动作技能领域。比如在我校临床医学培养模式改革试点班博士申请审核制招生面试的迷你多站考试中，我们会通过在医学训练模拟器上示范动作，然后让学生重复，以观察学生的观察能力、学习能力和动手能力。此外还会设置个性心理特征站点，数名学生与心理医学科医生进行小组讨论，以观察学生的个性心理特征与未来学习专业的适应性。

这些考核技术既弥补了笔试考核覆盖点的缺陷，又能保障我们更加精准地选拔出有专业发展潜质的人才。

三、疫情之下远程复试的探索

新冠疫情袭来之后，我国高校积极应对，组织了有效的线上教学。根据教育部高教司的调研，截至4月3日，全国在线开学的普通高校共计1454所，95万余名教师开设94.2万门、713.3万门次在线课程，参加在线课程学习的学生累计达11.8亿人次，将近70%的学生对在线教学表示满意。意外的收获是也有效地推进了教改。以北京协和医学院为例，在对教师的调查中，受调查教师普遍认为恢复常规教学后会继续开展线上线下教学模式实践，采用混合教学的方式，将一部分内容搬到网上开展教学；建议学校加快课程网络化建设，丰富学生的主动学习内容。

在疫情防控期间，高校也应该积极主动探索多种形式的复试方式，因应变化，化危为机，推进复试方式的改革。其实在2003年非典疫情期间，北京的部分高校就尝试过通过电话，进行有效的复试。近些年来，通讯、网络技术飞速发展，这为我们开展远程复试提供了比2003年更好的技术支撑。

我们可以选择合适的软件平台，组建会议室，考生和导师组成员在其中有效交谈，替代原来面对面的谈话。目前部分高校建设了线上考试系统，可以考虑在固定的时段进行远程登录和考试，鉴于复试主要考察的是认知高层次部分（分析、评价、创造）、情感领域和动作技能领域，考试题型以非标准答案考试题为主，这样即可以考察学生，又有效地避免了作弊等行为。医学院校的临床思维考核等，也可以采用我们已经在建使用的虚拟病例，进行远程讨论。对于重视技能考察的专业，可以因地制宜，委托考生所在地高校进行技能环节复试，远程观察、共同评分。

当然，在远程复试中，首先要注意的是考生身份真实性的甄别，这可以通过运用“人脸识别”“人证识别”等技术，并通过综合比对报考库、学籍学历库、人口信息库、考生考试诚信档案库等措施有效解决。其次是考试中有人协助作答的问题，这可以通过视频会议系统面对面交流、非标准答案试题设计、考生考试现场视频展示并全程录像等措施有效解决。再次要做好技术保障，对软件平台的适用性、安全性、可靠性和稳定性等功能进行充分评估，对于不具备远程复试条件的考生，要提出有效的替代方案，进行技术兜底保障。

按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求，在学生入学后3个月内，招生单位要对所有考生进行全面复查。所以对于远程复试的学生，招生单位认为有必要时，可对考生再次复试，这也为我们远程复试提供了兜底的保障。

总之，此次疫情中，希望通过我们缜密有效的设计、积极稳妥地探索，确保研究生复试考核科学有效、公平公正。更希望通过我们的尝试，推进研究生复试考核评价技术和方式的改革。

(作者系中国医学科学院、北京协和医学院副院校长）

(责编：李依环、熊旭)