北京青年，用行动助力武汉再出发

今年初，新冠肺炎疫情肆虐，江城武汉不得不暂时按下“暂停键”。坚守岗位的一线工作人员、奔波于城市各地的志愿者……他们与疫情顽强斗争，用血肉之躯筑起了疫情防护的重重“城墙”。如今，英雄的城市渐渐复苏，呼唤着新鲜血液重新注入她的怀抱。

来杯奶茶！武汉飘出久违的烟火气

彭海壁是北京交通大学的学生，家住湖北武汉。疫情防控期间，他和众多武汉市民一样，一直封闭在家。随着江城武汉的复苏，近日，彭海壁用他的视角拍下了重启后的武汉：公交恢复、商超营业、公园开放、复工复产……被按下暂停键的湖北，重新飘出了久违的烟火气。

毕业后，我要去武汉工作

许晓明和祁卫都是即将从北京大学毕业的学子，而且他们都是湖北籍学生。疫情防控期间，一直身处湖北的他们，看到了无数人的牺牲与奉献，坚持和努力。于是，他们也坚守初心，选择武汉作为人生下一站，共同为这个英雄的城市按下“重启键”。

许晓明是北京大学地球与空间科学学院2015级博士生，“我是理科生，但最喜欢的科目却是历史”，他尤其感动于史书中的家国情怀。生长在湖北，对家乡的归属感也是他最终决定在武汉就业的原因之一，目前他已签约中冶南方都市环保工程技术股份有限公司。

疫情期间，他感触最深的，还是国家在面对疫情爆发时强大的组织能力和动员能力。身处湖北宜昌，疫情期间他见证了“一省包一市”的互助力量，“目前宜昌已经连续十几天没有新增病例了，正常的生活、生产都在逐步恢复”。

这也让他对毕业后的工作充满信心、满怀期待。“我签约的单位主要做一些环境治理方面的工作，和医院生产的医疗废物处理问题可能挂钩”。疫情结束后，许晓明也希望能够用自己的专业知识为武汉的经济复苏做出一些贡献。

祁卫是湖北黄冈人，2015年开始攻读物理学院凝聚态物理博士学位，签约了位于武汉的中国船舶重工集团公司第七一七研究所。在校期间，他所在的科研团队搭建了北大第一个超冷锶原子实验平台，弥补了物理学院在冷原子实验方向研究的空白。

疫情期间，祁卫和大多数人一样居家隔离。尽管不能奔波在一线，他也积极帮助同学所在的民间志愿组织联络物资购买渠道，为抗击疫情尽一份力。“当时想了一下，在北大可能会有一些校友愿意提供帮助，我就去帮忙联系了。”

当问到疫情是否对他选择在武汉就业产生影响，他说，疫情反倒让他对签约的工作单位有更大的信心。“虽然目前还没有入职，但工作单位也多次主动关注、了解我的情况”。

正如钟南山院士所说：“武汉本来就是一个英雄的城市。”此次疫情，湖北人为中国、为世界作出了很大的牺牲，疫情过后的湖北百废待兴。他相信只要大家团结起来，一切问题都是可以克服的。“经历了这次疫情的考验，武汉，以及整个湖北都会强势归来。”

在战“疫”一线“火线入党”

还记得在家乡武汉做志愿者，为小区居民“代购”的北航“00后”余师傅吗？前几天，在家乡武汉，“余师傅”通过线上视频形式，面向党旗进行入党宣誓，成为疫情期间北京航空航天大学第一名“火线入党”的志愿者。

当天下午14:30，“抗‘疫’有我，携手同行——飞行学院2020年度首次党员发展大会暨飞行学院和冯如书院联合党校春季班开班仪式”在北航如心会议中心举行，全校250名师生通过视频形式参会。

会上，飞行学院2018级学生余汉明汇报了自己对党的认识和入党动机等情况。他说，自己志愿工作最大的收获是看到广大党员冲锋在一线，“党员”这个群体成为他最大的向往。3月5日，余汉明在家乡志愿一线向学校递交了入党申请书。收到他的申请书后，经请示上级党组织，学院分党委决定，发展余汉明同志为预备党员。

武汉小区封控后，余汉明发现身边有些年迈的空巢老人无法得到及时照顾，想要为他们做点事情。2月23日，武汉市启动实施“志愿服务关爱行动”，余汉明第一时间报名，成为硚口区中山社区玉带汇景苑社区的志愿者，负责买菜跑腿、上门送药等业务，为100多户家庭提供“代购”服务。

起初，从8点到17点就能完成所有工作。随着社区隔离时间增长、居民需求增多，余汉明几乎每天要从早8点工作到晚11点，有时一天代购七八百条鱼。志愿服务开始以来，他不惧风险，不辞辛苦，一天未休。他认为，志愿服务虽然只是平常琐碎的小事，但对社区居民来说，那是生活中的大事，对武汉来说，是维系城市运转的实事。

作为“00后”的优秀战“疫”代表，余汉明展现了大学生的青春力量。他被社区居民亲切地称为“余师傅”，事迹被央视《新闻联播》《战疫情》《朝闻天下》《新闻直播间》等报道近十次，人民日报新媒体、《长江日报》、《湖北日报》等也相继报道。

“我想让更多人知道，我们是年青的一代，也是代表希望的一代，我希望能有更多的人加入我们的队伍，大家一起守望相助，共度难关，武汉必胜！”余汉明说。

用志愿行动书写入党申请书

自今年1月下旬以来，在抗击疫情的湖北一线，北京工商大学湖北师生临时党支部通过一系列的组织、宣传、专题学习，在滞留湖北师生中发挥了战斗堡垒作用。

北工商在鄂学子也深深感受到了来自学校湖北师生临时党支部和所在地各级党组织党员们的榜样力量，多名学生在抗“疫”一线向学校临时党支部递交入党申请书。他们以党员的标准严格要求自己，用敢于担当的勇气奏响青春之歌，为疫情防控贡献了青春力量。

“请您保持安全距离，不要聚集，提前准备好通行证。”在湖北省黄冈市团风县城市公园小区担任志愿者的程湘靖子，正与社区党员一同站岗值班做出入检查登记。程湘靖子是北工商艺术与传媒学院产品设计专业2019级本科生。志愿服务期间，她每天早上7点和父亲一起做好防护后出门工作。直到下午5点，她与在县城完成无人机巡航任务的父亲汇合，完成消毒环节后一同回家。她每天耐心地对出入人员进行详细登记，向居民宣传最新防疫知识，劝导他们减少外出，引导他们正确看待疫情。在身边党员干部和党员亲属的影响下，程湘靖子深切感受到了共产党员沉甸甸的责任和在危难时刻冲锋在前的担当精神，这更加坚定了她加入党组织的信念，3月26日，她怀着坚定的信念向学校湖北师生临时党支部提交入党申请书。

不止程湘靖子，疫情防控期间，滞留湖北的商学院2018级硕士研究生邵琬莹、食品与健康学院2019级博士研究生胡谦等多名学子都以不同形式投入到家乡的疫情防控工作中。看到许许多多共产党员在抗击疫情的战斗中充分发挥先锋模范作用，舍小家为大家，冒着生命危险坚守在抗击疫情的前线……他们也坚定信念，向湖北师生临时党支部递交了自己的入党申请书。

居家好好学习，就是支援家乡战“疫”

沙澳敏是首都经济贸易大学金融学院国际金融大三学生，家住湖北荆州。在疫情防控期间，他身边的家人朋友们始终坚守在湖北，同时积极配合各项疫情防控工作。

作为即将准备2021年考研的学子，沙澳敏激励自己，虽然不能回学校备考，但只要自己足够自律，也能够实现弯道超越。他计划在战“疫”期间，学好所修课程的同时完成考研数学的基础训练与强化训练，英语完成第一轮单词记忆。

作为一个一点儿都不“宅”的人，居家几十天对沙澳敏而言是个巨大的挑战。从一开始的无所适从，到现在的从容充实，这一过程磨砺他的是——“学习君”。沙澳敏意识到，对于“考研党”来说，这场疫情更考验意志力。他积极调整生活作息，规划学习安排。目前，生活虽然不算丰富多彩，但是内心却格外充实。

从学不懂的数学到难以攻克的英语，沙澳敏用自己的坚守和自律一步步完成升级打怪。超长假期也让他感悟道：“奔赴考研战场的苦行僧们难免会阶段性怀疑人生。好在虽路途遥远，有好友相伴，苦涩中亦有乐趣。我们相互鼓励，相互打气，共同进步是我们努力的方向。我们约定：今年一起考上研究生。”

的确，青年是新时代的生力军，是民族复兴的中坚力量。在此次疫情期间，“00后”“90后”的年轻人最先响应国家的号召，不出门、不聚餐，并发动身边的人共同抗击疫情，很多青年党员们在工作中，也反应迅速，“撸起袖子，说干就干”，英勇奋斗在抗“疫”最前线，毫不松懈。他们正用行动证明，自己是有远大理想的一代，是有家国情怀的一代，也是能担当大任的一代。

记者 韩莉 综合整理

来源：现代教育报

(责编：郝孟佳、熊旭)