首都高校多种形式上好国家安全课

资深教授讲解生物安全，网上开展有奖知识问答，“云班会”探讨国家安全重要性……4月15日，北京市高校通过不同形式“同上一堂国家安全教育课”，提高全校师生的国家安全观意识，增强师生自觉维护国家安全的责任感、使命感，深入推进国家安全意识入脑入心。

抗击疫情多语种普及总体国家安全观知识

清华大学组织全校学生同上一堂国家安全公开课，观看由公共安全专家、中国工程院院士范维澄录制的《总体国家安全观视角下的疫情防控》公开课。

北京第二外国语学院充分发挥国门多语种翻译志愿者团队作用，将守卫国门的志愿服务，转化为提升国家安全意识、守护国家安全的切实行动，在全校师生中开展“做好疫情防控，守护国家安全”主题团日活动。他们通过线上宣讲、党团课、团日等活动，组织宣讲团和临时班团支部，就“国门多语种防疫”经验进行总结。学校还将国家安全法教育知识竞答试题翻译成英、日、俄、法、阿、朝等语种，针对学校全体外教和留学生，开展中国总体国家安全观教育知识竞答活动。

抗疫故事成国家安全教育范例

北京科技大学专门邀请国家国防教育讲师团成员韩旭东，为师生作了一场主题为“严峻的形势 我们的担当”的国家安全专题讲座。为了普及国家安全知识，该校还面向全体师生举办“全民国家安全教育日”网络答题活动，并组织学生参加中国大学生在线及海淀区组织的国家安全知识在线问答活动。学校还组织师生开展线上主题班会，以“坚持总体国家安全观，统筹传统安全和非传统安全，为决胜全面建成小康社会提供坚强保障”为主题，深入学习党中央关于疫情防控工作的决策部署，并结合抗疫一线典型事迹，通过线上谈心得、谈体会等方式，引导广大学生牢固树立将人民群众生命安全和身体健康放在首位的理念立场，履行应对突发公共事件的责任义务。

4月15日，北京中医药大学为全校师生播放了由王耀献副校长主讲的主题安全课，这节课以“贯彻国家总体安全观，筑牢生物安全防线”为主题，围绕生物安全风险管理与控制，讲述了生物安全对于国家安全的重要意义。同时，学校还邀请了本校参与援鄂抗疫“国家队”人员为师生宣讲。主题安全课后，北京中医药大学还组织全校学生开展了国家安全教育日线上“云班会”活动，进一步提升师生国家安全意识。

大学教授讲述生物安全重要性

2020年“全民国家安全教育日”首次将生物安全纳入国家安全体系。基于此，北京林业大学、北京中医药大学、北京农学院等高校也在师生中间开展了相关内容的主题教育活动。

北京林业大学充分发挥在生物安全方面的科研特色，开展了生态安全、生物安全相关主题的国家安全教育活动。“从动植物检疫的起源和发展讲起，探讨如何把好国门，防止外来物种入侵；以禽流感病毒的危害为例，讲解如何防止动物源性疾病传染给人类。”由该校石娟、刘树强两位教授精心打磨的两个生物安全专题公开课，已在学校官方微博、微信等新媒体平台以及校园网站等平台发布。学校还将专门组织全校学生召开以总体国家安全观为主题的主题班会，各党支部和团组织也将召开相关主题的讨论会，并在线上开展关于动植物检疫的有奖知识问答活动。

北京农学院开展了“北农学子同上国家安全教育课”活动，全体师生在线观看了由本校资深教授赵海燕、綦菁华、王绍辉录播的国家安全教育系列讲座。三位教授立足学校学科特色，聚焦生物安全、食品安全、粮食安全，为师生们讲授了“农口”相关的国家安全问题。据悉，北京农学院后续还将结合疫情防控形势，以国家安全中涉及的生态安全、资源安全、生物安全为主要内容，安排教师讲授、录播相关课程，并将打造成为适合农林院校学生专业特点的国家安全教育课程。从4月15日起，这些录播课程将陆续上传至学校主页、学校站内平台、学校官方微信、官方微博和各年级微信群等多个平台，供广大师生观看和学习。

本报记者 赵艳国 通讯员 骆金娜 杨健 郑文波 萧萧

来源：现代教育报

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