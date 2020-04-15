“生物安全”进入大学国家安全教育课

2020年4月15日是第5个全民国家安全教育日，近日北京市委教育工委结合当前疫情防控形势和学校工作实际，组织北京高校以总体国家安全观为统领，通过线上线下相结合方式，集中开展以“坚持总体国家安全观，统筹传统安全和非传统安全，为决胜全面建成小康社会提供坚强保障”为主题的系列宣传教育活动，切实增强师生维护国家安全的意识和能力。

活动充分体现将人民群众生命安全和身体健康放在首位的理念立场，突出公共卫生安全、生物安全等宣传教育内容，引导学生将总体国家安全观贯穿抗疫全过程，履行应对突发公共事件的职责义务，提升维护国家安全的自觉性和主动性。

北京市委教育工委结合高校实际研究制定2020年“全民国家安全教育日”宣传教育工作方案，并专门下发通知指导高校开展主题教育活动。坚持点面结合、重点突出，根据全市重点宣传主题和学校报送的活动方案，选定清华大学、北京科技大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京工业大学、北方工业大学、北京工商大学、首都医科大学、北京第二外国语学院、北京农学院等10所高校开展重点宣传活动，充分发挥引领带动作用。加强与教育部思政司、市委国安办工作沟通，把握工作重点，及时推荐亮点特色活动，协调中央和市属媒体做好宣传报道。

此次宣传活动，北京市委教育工委还组织各高校统筹疫情防控和主题宣传工作，创新方式方法，线上线下相结合，以线上活动为主，线下活动尽量减少人员聚集、做好安全防护。根据各高校在线教育教学的有关安排，用好与活动主题相关的现有在线教学资源，同时结合实际组织专业部门、专家学者、一线教师开设专题讲座报告，充实教学内容，拓展教育资源。认真开展“同上一堂国家安全教育课”，组织学生错峰错时观看学习由教育部录制的“2020年全民国家安全教育日高校公开课”。

在活动中，各高校组织师生开展线上讨论、主题“云”班会、在线党团活动等进行交流学习，参加由中国大学生在线开展的国家安全知识在线问答；视情组织参与医疗救治及社区工作、心理辅导等志愿服务的师生，采取适当方式在一线宣讲公共卫生安全、生物安全等知识；结合学校学科特点、校园文化等，组织相关学科专业师生开展公共卫生防护、应急体系建设、生物安全等方面的学术研讨，推动安全教育与教学科研相结合。

各高校积极拓宽教育载体，充分利用“两微一端”等平台积极转发权威部门、主流媒体相关宣传内容，加大推送宣传力度，重点宣传在抗疫一线用实际行动维护公共卫生安全、捍卫国家安全的先进典型及感人事迹，统筹做好信息安全等其他安全领域的宣传推送。围绕宣传主题组织创作国家安全主题教育Logo、微视频、音频、图解、微动漫等新媒体产品，拓展宣传载体，深入推进国家安全意识入脑入心。

本报记者 赵艳国 通讯员 骆金娜 杨健 郑文波 萧萧

来源：现代教育报

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