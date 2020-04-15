西安交通大学副校长郑庆华：坚决做好疫情防控和研究生复试工作

习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上指出，要统筹做好毕业、招聘、考录等相关工作。在继续做好疫情防控的基础上，如何因校制宜、精准施策切实做好研究生复试工作，确保实现健康第一、公平至上、质量为先的原则，是对高校综合治理能力的挑战。

研究生招生复试作为高等学校人才选拔的重要环节，对提升人才选拔质量，保证人才选拔的公平公正发挥着重要作用。复试有利于高校充分发挥办学自主权，根据自身学科特色及发展规划按需选拔人才，是高层次人才选拔的必要途径。全面、准确、科学地考察考生思想品德、专业兴趣、综合素质和学术潜能等综合素质，构建更加科学合理公开的高层次多元人才评价体系，强化复试管理工作，是研究生教育改革的重要方向，也符合世界高等教育发展趋势。高校通过精心组织、合理安排一定能够在做好疫情防控的同时做好研究生复试工作。

由于疫情的影响，2020年复试工作中，教育部给予了高校更多的招生自主权。高校可以根据当地疫情防控要求，在确保师生健康安全的前提下结合学校实际情况，自主确定复试工作方案。新的指导思想下多样化的复试形式和内容如何保证复试的公平公正？就需要高校管理部门进一步加强内部的管理监督以及向考生和社会做好政策宣传与解读。

西安交通大学将根据教育部文件及视频会议精神进一步落实教育部有关要求，从以下三个方面切实做好研究生复试工作。一、师生健康安全。学校始终将广大师生生命安全和身体健康放在第一位，精心细化疫情防控方案，坚持安全第一，严格落实疫情防控工作要求。在防疫领导小组的部署和指挥下，学校将结合现有技术手段精准摸排考生健康状况，确保复试安全平稳。二、公平公正公开。在复试前，利用信息技术手段，采取“人机结合”的方式对参加复试的考生身份及资格进行审核，严防替考。在复试过程中，在安全保密基础上，建立健全“复试专家库”“复试试题库”，随机确定复试次序，同时进一步突出巡视及监督作用，确保实现硕士研究生复试的公平公正。在录取阶段，向考生和社会公示录取结果，主动接受社会监督。三、科学选才，质量为先。坚持立德树人、科学考察、公平公正、客观评价的选拔原则，进一步优化复试内容和环节，精心设计复试内容，在初试选拔基础上进一步细化考核环节，全面衡量考生的学业、科研及心理素质等综合能力。

在复试准备阶段学校要加强对工作人员的培训和管理，提高工作人员的服务能力和政策水平。并充分利用信息化手段和平台及时准确地向考生社会宣传解读学校复试工作相关政策，主动与复试考生交流，必要时通过模拟演练等方式打消考生对研究生复试的疑惑。切实落实兜底政策，通过多种途径确保实现不因疫情原因影响任何一个考试的研究生复试，向社会交出一份满意的答卷。

（作者系西安交通大学副校长）

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