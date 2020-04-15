教育部公布2020年考研国家分数线及复试安排

本报北京4月14日电（中青报·中青网记者 叶雨婷）今天记者从教育部获悉，教育部公布《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》（国家分数线），并印发通知。通知指出，复试启动时间原则上不早于4月30日。复试方式由招生单位根据学科特点和专业要求，在确保公平和可操作的前提下自主确定，可采取现场复试、网络远程复试、异地现场复试以及委托其他高校复试等。

《教育部办公厅关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》（以下简称《通知》）指出，各招生单位要在国家分数线基础上，自主确定并公布本单位各专业考生进入复试的初试成绩要求和其他学术要求，不得出台歧视性或其他有违公平的规定。招生单位要综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等，精准划定各专业分数线。

《通知》强调，各招生单位要严格复试组织管理，加强试前试中试后监管，确保复试公平公正。要严格考生资格审查，积极运用“人脸识别”“人证识别”等技术，并通过综合比对“报考库”“学籍学历库”“人口信息库”“考生考试诚信档案库”的“四比对”措施，加强考生身份审查核验。要严格复试过程管理，建立健全“随机确定考生复试次序”“随机确定导师组组成人员”“随机抽取复试试题”的“三随机”工作机制。招生单位如采取远程复试方式，应使用统一的软件平台。

《通知》指出，各地各招生单位要把广大师生生命安全和身体健康放在第一位，采取有效措施，降低人员密度，防止人员聚集。要做好人员排查、场地安排、卫生消毒等工作。要遵循错时错峰工作要求，不同学院、不同专业要分时、分批有序安排复试。要制定复试期间突发事件应急预案，提前作好应对准备。

为方便考生及时、准确了解各招生单位复试办法和要求，4月26日至30日，中国研究生招生信息网将组织举办“2020年研考招生复试网上咨询”活动，届时相关招生单位将在线解答考生咨询。“全国硕士生招生调剂服务系统”将于5月20日左右开通。

教育部郑重提醒广大考生，要切实增强法制观念，提高法律意识，自觉尊法守法，诚信考试。根据2019年9月起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》，在研究生招生考试中“组织考试作弊”“非法出售或者提供试题、答案”等情形，均应认定为刑法第二百八十四条规定之一的“情节严重”，将依法从重追究刑事责任。

(责编：何淼、曹昆)