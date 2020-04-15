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在线教学如何提高“抬头率”

曹东勃

2020年04月15日08:21  来源：中国青年报
 

　　前不久，因受邀参加本校团委“校园文化节”云开幕式的提前录播活动，我来到尘封已久的教学楼，择一间教室，戴着口罩，聊了下“停课不停学”期间在线教学的感受，也对散布在各地的学生作些叮嘱。

　　从课堂教学转型为在线“主播”，我经历了一个渐入佳境的过程。起初是比较紧张的，被很多摩拳擦掌购买各种“长枪短炮”，积极“备战”网络教学的老师给震惊到了。不过，在我把不同课程分别用线上慕课+线上互动答疑、提前录播+线上互动答疑和在线直播教学三种方式统统探索一番后，心里越来越有底了。

　　每隔一段时间，我就会对课程进行一次重新调整，我把这叫做“装修”。这次“停工停产”的时间相对较长，准备的时间相对更充裕，于是搞了最近几年来规模最大的一次“精装修”。居家期间，我购买了专门的办公软件，用一个月时间，在框架结构基本稳定的情况下，对课件的“外立面”和“内布局”做了适应录播直播教学的全新调整，一共改了1700多张PPT, 并针对网课需求，调整了格式，力求内容与形式相协调。

　　录课的时候，快速进入状态是一大挑战。在空房间里，对着空气保持眉飞色舞、声线起伏、抑扬顿挫，偶尔还会打一些手势，大约有点神经兮兮的。有一次，我忘记给笔记本电脑插电源，结果录了一个多小时突然断电，惊得一身冷汗。

　　以前课堂教学的时候，公众号是我的课堂延伸，是我课堂的平行空间。现在实施在线教学，一下子多出来好几个次元。以前不能拖堂，录播则不存在时间限制，不能展开的很多内容都可以尽情展开，即便如此，你还是不能录得太长，意犹未尽之处，在公众号的文字世界再见。这学期，我也把每次课堂在线讨论、教学互动的过程中，最精彩的一些对话直接发到公众号上。

　　令人欣慰的是，学生参与在线互动非常踊跃，不少平时表现沉闷的也“炸”了出来，讨论质量很高。原本每次互动交流的起始时间是定在第二个45分钟的，结果他们常常是从第一个45分钟就“杀进场”来，于是就在微信群中一直聊足90分钟，加上此前的录课视频，相当于工作量翻了一番。而学生提问的前提，显然也是基于对录课视频所讨论主题的掌握和准备，这也就顺便解决了平时课堂教学中人们一直关注的“抬头率”问题。而这种通过在线教学才能呈现出来的扁平化讨论效果，在线下的大班制教学环境和单一的课堂教学场域中，也是很难达成的。

　　站在久违的讲台上，看着空荡荡的教室和对面闭馆月余的图书馆，仿佛这些建筑恢复了它们的前身——凤凰自行车厂总装车间的样子。同学们一定都很怀念在这里读书、自习的时光。真诚期待他们在这个“停课不停学”的特殊时期，在这个“超长待机”的“假期”里，一样的用功，一样的坚定。唯有只争朝夕、充实自己，勇敢地面对未来必会到来的挑战，才能迎接明天照常升起的太阳。

　　期待风雨过后，在校园里看到你们更加自信的身影。

　　（作者为上海财经大学副教授）

　　

(责编：何淼、曹昆)
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