北京要求高三年级实施小班教学

本报北京4月14日电（中青报·中青网记者 樊未晨）在今天召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委教育工委副书记、北京市教委发言人李奕对社会广泛关注的高三年级学生开学等热点问题进行了回应，李奕表示北京市正在为高三年级学生的开学进行充分的准备。

据了解，北京市高三学生返校后的在校时间为9：30-15：30，90分钟一节课，如果有学生提前到校或者错后离校，学校将为这部分学生提供自主学习和相应的学习答疑。为了避免学生在校期间发生交叉感染，北京市要求各校实施小班教学，保证每个班级人数在20-25人左右。为了缓解学生的焦虑和保证学生学习效果，北京市要求学校尽可能保证原班主任不变，可以采用调配其他教师力量与原班主任进行配合的方法来弥补高三教师数量不足的问题。

今年北京市将面临新高考，每个高三学生的选考科目会有所不同，为了保证学生的健康和安全，北京市将对高三年级实施相对封闭的走班管理，学生走班之后要对教室进行严格的消杀，同时避免学生之间不必要的“串班”。

记者在北京十二中了解到，学校将按照“一生两室”的原则为高三学生进行空间布局，一间教室为行政班教室，一间为走班教室。上午时段，学生在行政班教室完成语数外主干课程；下午时段，学生根据自己的选考科目在走班教室进行走班或自主答疑。

另外，从13日起北京市还开启了线上学科教学，从当天的运行情况看，12个市级线上教学平台总学习观看人次达到了113.6万次。

为了让学生更加顺利地完成线上学科教学，北京市各学校提前告知师生使用操作方法，通过北京市教委官方微信“首都教育”将“空中课堂”在电视、电脑、移动终端等3种平台上的使用方法广而告之，让师生一目了然；提前为师生备好学习资源包，为教师备课和学生预习及听课提供方便；做好整体运行保障，通过加速处理、双路并行等方式，力保运行平稳、顺畅。

据悉，4月14日初一、初二年级的市级课程资源已经上线，15日，小学各年级的市级课程资源也将上线。

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