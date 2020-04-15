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“铅笔多少钱”的教育考题

龚仕建

2020年04月15日00:00  来源：人民网－人民日报
 
原标题：“铅笔多少钱”的教育考题（一线视角）

　　“一支铅笔8（ ）”。有一道小学二年级的考题，要求填写合适的人民币单位。一名小朋友填上“元”，被老师判错，因为“标准答案”是“角”。小朋友觉得被判错很冤枉，因为妈妈不久前就给他买过10元一支的铅笔。

　　一支铅笔究竟应该多少钱？到中小学校附近的文具店去走一走就能发现，几角钱的，几元钱的，十几元钱的都有。一些多彩铅笔、有自动出芯功能的铅笔、3D打印的个性化铅笔，价格从几十元到几百元一支不等。然而，试题中的“标准答案”却只是“角”。社会发展了，物价变化了，这道老题目的“标准答案”却还停留在“过去式”，没有与时俱进，更没有体现出兼容并包。在这种考试和教学模式下，小朋友们对铅笔的印象只允许“8角钱”的这一种款式，而对那些品种繁多、创意无限的铅笔世界失去了辨识力和想象力。

　　还有一道选择题，问村庄旁的溪水是什么颜色？备选答案有：白色、无色、彩色。一名小学生选择的是“彩色”，被老师打了一个叉。在孩子的眼里，大自然是那么的生机勃勃，在明媚蓝天映照下，在青山和鲜花反衬下，溪水色彩斑斓。而这种既充满生活体验又富有灵气的美好想象，同样被“标准答案”扼杀了。考试不是教育的最终目的，但常常扮演着风向标和指挥棒的角色，所以考试的内容和方式、考试的标准和答案，对实现怎样的教育而言尤为关键。

　　考试当然要有题目，但只有客观题才需要确定的答案。像作文、阅读理解等开放性题目，只有允许给出不一样的答案，才能赋予学生创新的无穷可能、发挥才智的无穷空间。即便有标准答案，学生的答案不一致时，也不妨遵照“只要合乎题解，即可视为正确”的评分原则，给考生打出合理分数。考生言之有理、自圆其说，就不应该一概判错。像“一支铅笔多少钱”“溪水是什么颜色”这样的问题，答案就不是只有一个。

　　去年11月，教育部印发《关于加强初中学业水平考试命题工作的意见》，提出取消初中学业水平考试大纲，试题命制既要注重考查基础知识、基本技能，还要注重考查思维过程、创新意识和分析问题、解决问题的能力。科学育人、实现教育高质量发展，理当设置更加科学的试题结构。不管是小学还是初高中，考试命题改革对推动教育教学改革、提高学生综合素质、促进学生全面健康成长具有重要导向作用。许多教育人士和家长认为，考试命题工作的改进，会成为当前中国教育的一次大进步。

　　党的十九届四中全会明确指出：发挥网络教育和人工智能优势，创新教育和学习方式，加快发展面向每个人、适合每个人、更加开放灵活的教育体系，建设学习型社会。其中的深意，值得细细思量。“创新”的路径、“开放灵活”的目标，“面向每个人、适合每个人”的要求，无不需要进行体制机制上的全盘谋划、缜密改革。相信随着教育改革的不断深入推进，学校能够构建德智体美劳全面培养的教育体系，教师能够积极探索基于情境、问题导向、深度思维、高度参与的教育教学模式，学生能够自主、合作、探究学习，从而打开属于自己的斑斓世界。

　　（作者为本报陕西分社记者）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月15日 05 版）

(责编：何淼、曹昆)
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