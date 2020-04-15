原标题：天津河西区迎复课开学已备43间观察点 逾45万个口罩供师生使用月余

中新网天津4月15日电 (记者 张道正 通讯员 万彤)记者15日从天津市河西区获悉，目前，该区首批复课开学学校共准备43间临时观察点，体温计、额温枪、医用外科口罩、消毒剂、一次性手套、呕吐包等应急处置物资配置到位；全区各中学累计储备N95、一次性医用口罩共计45万余个，满足毕业班师生使用月余。

河西区是天津市中心城区之一。伴随着疫情防控形势持续向好，社会普遍关注的复课开学成为生活秩序恢复程度的重要指标。连日来，河西区着眼于防疫物资准备、教学安排等多方面工作，确保学校复课开学和校园疫情防控平稳有序。河西区首批复课开学共18所学校，涉及初、高三年级学生9000余人、教师800余人。

为此，天津市河西区研究出台《河西区关于做好2020年春季开学和校园疫情防控工作方案》，成立专项工作领导小组，相关部门通力合作，全力保障全区各级各类学校复课开学和校园疫情防控工作有效落实。同时全面实施“双闭环”模式管理，并多次开展疫情防控应急“实战”演练。

目前，天津市河西区区首批复课开学学校共准备43间临时观察点，体温计、额温枪、医用外科口罩、消毒剂、一次性手套、呕吐包等应急处置物资配置到位。全区各中学累计储备N95、一次性医用外科口罩、一次性医用口罩共计45万余个，满足毕业班师生一个月以上使用需求。

同时，储备一次性隔离衣、额温枪、体温计、医用连体防护服、消毒片等，基本满足四周以上使用需求，并备有数量充足的消毒液、免洗洗手液、喷雾器、75%医用酒精等。每所学校配备1至2个测温热成像系统，满足复课开学后学生入校测温需求。

天津市河西区相关负责人介绍，首批学校开学后，区相关部门将根据防疫物资的消耗使用情况，随时协助学校购置防疫物资，确保物资储备持续满足需要。

围绕教学安排，各中学按照“一校一策”要求，严格落实错峰、错时，分时段、分班级上下学和小班制教学，所有学生上课教室均准备到位，每间教室配备必要的防疫物资；关于学生在校用餐安全，区管中学校全部采用集中配餐形式，各学校严格制定学生从餐前、取餐、用餐到用餐结束后的各个环节的规范性流程。

在校园环境方面，各校科学划定防控区域，每个关键点位都有专人值守，最大限度减少人员聚集；在正式开学前，对学校环境进行全方位、无死角的清洁清理及消毒杀菌，对办公室、教室、图书馆、实验室、运动场等重点区域和场所进行安全隐患排查和消防设施安全排查，垃圾处理日产日清，为师生提供安全卫生的环境。

近期，河西区首批复课开学的18所学校将制作“学生一日在校安排”宣传视频，通过实景、实例，细化环节和流程，让初、高三年级学生了解在校学习生活各个环节安排，让家长安心、放心。

为切实保障师生安全、健康，天津市河西区教育局、区卫生健康委、公安河西分局、区市场监管局等多个部门还将组成3个联合督查组，深入各学校对复课开学疫情防控工作进行第五次全覆盖专项督查指导。(完)

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