原标题：你多久没阅读了？14家文化机构联合互联网平台呼吁全民“都来读书”

经济日报-中国经济网北京4月14日讯 4月14日，人民日报新媒体、北京出版集团、北京大学出版社等国内14家文化机构，联合抖音、今日头条、番茄小说，发起了一项旨在推动大众读好书、好读书的全民阅读计划——“都来读书”。

这是进入移动互联网时代以来，国内文化机构与互联网平台共同发起的首个大型读书计划。目前，已有人民日报新媒体、北京出版集团、北京大学出版社、长江新世纪、东方出版社、果麦文化、华文出版社、人民邮电出版社、现代出版社、新经典、新星出版社、中国人民大学出版社、中信出版集团等文化机构宣布加入。

上述文化机构将持续邀请作家、资深图书编辑、文化文艺名人担任“领读人”，以短视频或微头条、头条号文章的形式，发布读书建议、读书感悟，与阅读者广泛交流、帮助阅读者深入阅读。

作为主要发起者之一，抖音已上线#都来读书 系列话题，启动“都来读书领读人大咖直播”，为优质读书类创作者提供流量扶持，并提供“领读人”认证，激励读书类短视频创作。“抖音希望用短视频展现经典作品特有的诵读之美，同时，也借此让广大的抖音用户，形成良好的阅读习惯。”字节跳动副总裁张羽说。

根据中国新闻出版研究院2019年4月发布的“第十六次全国国民阅读调查数据”，2018年，我国成年人包括书报刊和数字出版物在内各种媒介的综合阅读率为80.8%。其中数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad阅读等)接触率为76.2%，同比上升3.2%。超过半数成年人倾向于数字化阅读方式，倾向手机阅读比例明显上升。

中国新闻出版研究院院长魏玉山指出，数字化阅读的发展，提升了国民综合阅读率和数字化阅读方式接触率，使得整体阅读人群持续增加。

日前，“都来读书”全民阅读计划发布了首批“领读人”，包括学者华中师范大学教授戴建业、河南大学文学院教授王立群，历史学家阎崇年，主持人涂磊、主持人王小骞、主持人刘纯燕、湖南卫视主持人兼制片人张丹丹、观复博物馆创办人及馆长马未都、原央视记者及主持人张泉灵等。不少读书爱好者在“领读人”的直播间或者短视频、文章的评论区里，发表自己的读书见解，与“领读人”互动。

(责编：冯粒、曹昆)