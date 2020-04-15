原标题：清华发布智库大数据报告

日前，《清华大学智库大数据报告（2019）——今日头条版》由清华大学公共管理学院智库研究中心和北京字节跳动公共政策研究院联合发布。

《报告》指出，新媒体推动全球决策体系、治理模式产生深刻变化，各国智库都在积极地利用新媒体平台与社会公众密切互动，传播智库观点，增加智库曝光率，发挥智库社会影响力。根据《报告》，在1065家中国智库中，2019年有78家智库通过头条号运营的方式在今日头条平台共发布文章2.2万篇，阅读量达3.97亿次；有886家智库在今日头条平台受到创作者关注，引用文章达79.15万篇，阅读量达109.06亿次。

《清华大学智库大数据报告》是国内智库研究机构通过大数据评价方法和社交大数据资源对智库活动进行的综合性评价报告。该系列报告首次发布于2017年，采取每年发布的形式，本次报告为课题组的第四次发布。

《报告》指出，中国智库在今日头条内容空间中具有相当程度的影响力，今日头条的平台特性为智库更广范围、更为精准、更大强度地实现影响力提供了新途径。“第一，今日头条平台结合实时信息发布和分众化自媒体特点吸引了海量的用户群体，为内容生产者的产品传播和专业化运营提供助力。智库可撬动更广范围的社会关注，并动态吸纳受众的反馈。第二，今日头条先进的信息分发技术，使智库生产的内容更容易找到目标受众。第三，今日头条的个性化推荐引擎技术塑造了高粘性的受众群体，智库通过平台推荐渠道可持续影响受众群体，不断强化智库在受众中的声誉。”

清华大学公共管理学院智库研究中心相关负责人介绍，2020年，清华大学公共管理学院智库研究中心与北京字节跳动公共政策研究院开展战略合作，利用国内领先的通用信息平台今日头条阅读数据资源，构建“清华大学智库头条指数”，包括“智库头条号指数”和“智库头条引用指数”，以观察中国智库的活动特点。

该负责人表示，“智库头条号指数”综合了机构头条号在当年发文量、阅读数、分享数等八个分项情况。“智库头条引用指数”综合了机构在今日头条平台中的引用文章量及其点赞数、分享数等六个分项情况。

《报告》在分析了智库在头条关键指标、分类趋势、月度趋势等方面表现后指出：智库在今日头条上的活动存在明显的溢出效应，智库头条发文量和智库头条引文量都与其文章本身的阅读量存在正相关关系。同时，智库月度头条引用文章的时序变化与国内重大时事存在密切联系。

《报告》还指出，中国智库在今日头条平台上的主动内容生产行为仍有较大提升空间。“阅读量、点赞量等不同指标在各类智库间的表现存在明显差异，发布综合性、话题性内容可产生多种类型的用户反馈，发布专业性内容则能获得更多引用与阅读。因此，智库应积极运营新媒体并加大其在移动互联网平台中的活动，同时还需要深刻理解新媒体的行为模式，分析精准投放策略，增强智库研究和产品的质量，以此获得更大的社会影响力。”

据悉，清华大学公共管理学院智库研究中心特别顾问薛澜教授、北京字节跳动副总裁陈志锋担任本次报告顾问；中心主任朱旭峰教授、北京字节跳动公共政策研究院执行院长袁祥共同担任本次报告的首席专家。

(责编：冯粒、曹昆)