全国高校“一帮一”帮扶湖北高校毕业生就业创业

人民网北京4月15日电（李依环）为做好“稳就业”工作，切实帮扶湖北高校毕业生顺利就业创业，教育部4月8日印发通知，启动实施全国高校与湖北高校毕业生就业创业工作“一帮一”行动。
“一帮一”行动充分考虑了学校办学类型、就业工作特点和受援高校需要。首批确定48对高校开展帮扶行动，支援高校包括34所中央部委直属高校（含30所教育部直属高校）、4所省属普通高校、10所全国示范性高职院校；湖北受援高校包括8所中央部委直属高校（含7所教育部直属高校）、30所省属本科院校、10所高职院校。帮扶行动时间定为2020年4月至9月，并将根据疫情防控安排适时调整。
支援高校与受援高校将在充分协商基础上，明确帮扶工作目标和具体措施，建立起“六共”帮扶机制。一是共享就业岗位信息，支援高校和受援高校共享网络招聘平台、联合举办网上招聘活动，并在掌握岗位需求信息和大学生求职意愿基础上，利用大数据技术等实现人岗匹配、精准推送，帮助受援高校毕业生获取更加丰富、更加精准的就业信息服务。二是共同开拓就业渠道，支援高校帮助受援高校开拓就业市场，引导属地就业资源等向受援高校延伸，并动员校友企业、来校招聘的用人单位等面向受援高校招聘，积极接收受援高校毕业生就业。三是共同加强就业指导，支援高校和受援高校共享双方就业创业指导课程、就业指导线上咨询，共同开展毕业生就业创业专题培训等，组织就业指导教师联合培训，帮助受援高校提升就业指导能力。四是共用优质教学资源，支援高校向受援高校毕业生开放相关教学资源，为受援高校毕业生提供更多实习实践机会，支持开展毕业设计（或论文）和毕业实习，帮助受援高校毕业生顺利毕业。五是共同开展创业实践活动，支援高校向受援高校毕业生开放“双创”示范基地、孵化器等众创空间，共同组织开展创业辅导、创业训练、创业大赛等创新创业指导服务，为毕业生创新创业提供支持。六是共同提高就业管理水平，支援高校和受援高校通过召开远程会议等多种方式，分享毕业生就业工作经验，交流工作理念和方法，共同做好疫情影响下的毕业生就业统计和权益保护等工作，切实提升就业管理服务水平。
目前，48对高校已全部完成对接工作，正在共商制订帮扶协议。下一步，教育部将及时启动对湖北省其他高校的对口帮扶工作，并将定期对帮扶行动实施效果进行督导检查，及时总结帮扶行动的好做法好经验，积极推广富有成效的对口帮扶模式和做法。
第一批全国高校与湖北高校“一帮一”行动名单
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序号
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受援高校
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支援高校
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1
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武汉大学
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北京大学
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2
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华中科技大学
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清华大学
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3
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华中师范大学
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北京师范大学
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4
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武汉理工大学
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中国人民大学
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5
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中国地质大学（武汉）
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北京理工大学
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6
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中南财经政法大学
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中央财经大学
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7
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华中农业大学
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浙江大学
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8
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中南民族大学
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复旦大学
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9
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湖北大学
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中山大学
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10
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武汉科技大学
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华南理工大学
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11
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三峡大学
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重庆大学
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12
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长江大学
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同济大学
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13
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江汉大学
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西南大学
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14
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湖北工业大学
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上海交通大学
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15
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武汉工程大学
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中国石油大学（北京）
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16
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武汉纺织大学
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东华大学
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17
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湖北中医药大学
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北京中医药大学
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18
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武汉轻工大学
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中南大学
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19
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湖北师范大学
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东北师范大学
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20
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湖北汽车工业学院
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北京航空航天大学
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21
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湖北民族大学
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中央民族大学
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22
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湖北医药学院
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中国药科大学
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23
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湖北经济学院
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上海财经大学
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24
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武汉体育学院
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北京体育大学
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25
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湖北美术学院
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中央美术学院
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26
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武汉音乐学院
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上海音乐学院
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27
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湖北文理学院
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华东师范大学
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28
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湖北工程学院
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天津大学
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29
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湖北科技学院
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北京科技大学
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30
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黄冈师范学院
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湖南师范大学
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31
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湖北理工学院
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大连理工大学
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32
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湖北第二师范学院
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华南师范大学
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33
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荆楚理工学院
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华东理工大学
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34
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武汉商学院
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西南财经大学
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35
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汉江师范学院
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浙江师范大学
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36
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武汉生物工程学院
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中国农业大学
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37
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武汉华夏理工学院
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江南大学
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38
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武汉科技大学城市学院
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长安大学
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39
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武汉船舶职业技术学院
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福建船政职业技术学院
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40
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湖北职业技术学院
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番禺职业技术学院
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41
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黄冈职业技术学院
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金华职业技术学院
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42
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襄阳职业技术学院
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宁波职业学院
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43
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恩施职业技术学院
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杭州职业技术学院
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44
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荆州职业技术学院
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温州职业技术学院
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45
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湖北交通职业技术学院
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北京工业职业技术学院
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46
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湖北三峡职业技术学院
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成都职业技术学院
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47
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咸宁职业技术学院
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无锡职业技术学院
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48
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武汉城市职业学院
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深圳职业技术学院