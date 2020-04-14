复旦大学副校长张人禾：复试是研究生选拔不可或缺的一环

研究生考试招生是选拔培养高层次专门人才的一个重要途径，是高校人才培养的一项重要内容。研究生选拔是研究生教育的第一关口，事关研究生培养质量以及教育公平。我国研究生选拔的考试一般分为两个环节进行，即初试和复试。初试一般以笔试为主，主要考核考生对基础知识和专业基础知识的掌握程度。复试通常以面试的形式进行，通过与考生面对面的交流，侧重于考核考生的能力、综合素质和研究潜力。初试和复试两者相辅相成，构成了研究生入学考核的有机统一体。复试是研究生选拔中不可或缺的一环，其必要性和重要性主要表现在以下几个方面。

1. 复试是研究生教育属性的内在要求。研究生学业的一项重要任务是研究，研究则涉及到对未知的探索和创新。从事研究工作除了需要基础和专业基础知识外，还需要具备从事研究的基本素养、能力和创新精神，包括对事物的好奇心、洞察力、发现问题和解决问题的能力、思维和交流能力，以及持之以恒、勤奋刻苦、团队协作精神等。这些要求在笔试中往往不能很好的体现，需要通过与考生的直接交流予以判断。选拔研究生不仅需要考核考生对已有知识的学习能力，同时也要判断考生是否具备研究所需要的对未知的探索精神和探索能力。研究生学业中研究的属性，决定了复试的必要性。

2. 复试是全面衡量考生的有效手段。“一考定终身”是考试中的一个严重弊端，复试则是克服此弊端的一种有效办法。在笔试的基础上开展研究生入学复试，可以更加全面、准确地评价考生。复试除了如上所述与研究有关的考核外，通常还包含对思想品行、内在素质、学风和学术道德以及知识面等多个方面的考核，从更全面、更综合的角度来判断考生的素质、水平和能力。对考生的全面衡量有利于选拔出综合素质优秀的考生，使选拔出来的研究生更适合于培养高层次人才的要求，全面衡量考生也体现了研究生考试的公平性和合理性。

3. 复试是学校高层次人才选拔自主性的重要体现。不同高校往往在教育理念和人才选拔理念方面具有不同特色，研究特色也不尽相同。在选拔人才时会更注重考生与学校教育理念和人才选拔理念特色以及学科特色的契合度。另外，研究生导师的研究方向和所从事研究的性质具有多样性，每个导师对自己研究生的选拔也会有不同的要求。因此，复试在很大程度上体现了高校和导师在人才选拔方面的自主性以及学校不同学科发展的实际需求。通过相关研究领域多位专家组成的复试小组以及导师直接参与复试过程，可使选拔出的研究生更加符合学校教育理念和人才选拔理念特色、学科领域特色以及导师的研究特色。人才选拔的自主性不仅有利于学校各学科特色的发展，同时更有利于研究生的成长成才。

受新冠肺炎疫情影响，2020年硕士生选拔的复试工作推迟举行。当前我国疫情防控的阶段性成效进一步巩固，虽然还面临着很大的防范疫情输入压力，但总体上已经具备了开展硕士生选拔复试工作的基本条件。各地各校可以因地因校制宜，在采取有效防护措施、确保师生健康的条件下，选择合适的方式，如线上复试等，适时组织复试和录取工作，将疫情对研究生选拔工作的影响降到最小。

作者张人禾系复旦大学副校长 中国科学院院士

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