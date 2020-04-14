163家单位等你来！鹰潭通过人民网启动2020“云端招才” 计划

受疫情影响，为广聚人才，也为帮助毕业生顺利就业，江西省鹰潭市2020“云端招才”专场招聘计划授权“人民网｜人民智云大学生就业服务平台”独家对外发布，采取“聘直播”及网络招聘的形式，线上发布招聘信息，共有163家单位计划招聘1200余人。

据悉，参加此次“云端招才”专场招聘会的鹰潭市用人单位共163家，其中事业单位22家，国有企业11家，民营企业130家，计划招聘引进各方面人才1200余名。事业单位招聘人才，主要采取洽谈引进和考录两种方式进行；市属国有企业和非公企业引进人才，主要采取洽谈引进的方式进行。

鹰潭市位于江西省东北部，是全球首个NB-IoT和eMTC两张网络全域覆盖的新兴工业城市、中国铜产业基地、全国科技进步示范市，我们始终坚持科技兴市、人才强市，深入实施创新驱动发展战略，正在全力打造“世界铜都”“中华道都”“智慧新城”。

截至目前，人民网大学生就业服务平台已上线“国资央企招聘专区”“华南理工招聘专区”“天津大学招聘专区”“中小银行互联网金融联盟会员2020招聘专区”“吉林大学招聘专区”“淄博招聘专区”等7个招聘专区，提供17000余个岗位。平台与多个地方及各大高校联手，提供优质招聘信息，以纾解企业用工荒与高校毕业生求职难问题。后续还将有更多招聘资讯更新，欢迎关注人民智云“校招”频道。

(责编：郝孟佳、熊旭)