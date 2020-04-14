原标题：浙江97.7万名初三高三学生返校复学

“能回学校很开心。”13日早上，杭州学军中学高三（6）班学生余超杰在校门口测完体温，出示健康码后，戴着口罩进入了久别的校园。

4月13日，浙江97.7万名初三、高三年级学生率先返校复学。为确保学生在校安全，浙江做了多轮研判准备，从严从细排查开学风险，靶向完善工作举措。

浙江省教育厅相关负责人说，为提升联防联控能力，浙江组建了多部门参加的开学工作专班，成立了11个高规格的开学准备工作专项检查组。卫生健康系统专门选派了驻校助学健康指导员队伍，疫情防控“一方案两手册六指南”全部下发到校，各市县校在开学前全部完成了人员的培训和演练。

据悉，浙江明确对开学前14天内来自原疫情严重地区的所有学生和教职工开展核酸和血清检测。对应测未测的师生员工，不安排返校复学。部分未成年人无法直接申领健康码的，各地通过采集共同生活的监护人信息等办法，以“市民卡”“入学码”“教育健康码”等载体解决未成年人的健康信息智控问题。

据介绍，浙江着力加强开学防疫经费保障。按属地管理要求，目前各地均已为学校配备了体温仪、消毒液等疫情防控物资，口罩储备能够保证返校教职工和学校应急所需，设置了校内临时隔离房1.76万个、防控值守点1.48万个。

为避免操场礼堂等场所的人员聚集，复学后各校校长多以广播、视频等形式为学生们上好特殊时期的“开学第一课”。（俞菀）

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