原标题：中国核工业大学项目启动土建施工 预计2021年建成投运

中新社天津4月14日电 (记者 张道正)记者14日从天津市工业和信息化局获悉，该局全面加大企业复工复产和驻企帮扶工作力度，推动重点项目在做好疫情防控的前提下，加快复工。近日，中国核工业集团有限公司(以下简称“中核集团”)在津投资的重点项目——中国核工业大学启动土建施工。

中国核工业大学项目，坐落于滨海新区中新生态城，是天津市与中核集团签署战略合作框架协议中的重点项目。疫情以来，为使重点项目按期开工建设，天津市工信局会同中新生态城管委会等相关部门加大服务力度，督促项目单位制定施工期间严格落实疫情防控措施；按照军工集团对口走访、重大项目对口服务的原则，建立重大项目沟通渠道，及时帮助企业解决复工复产过程中遇到的问题，确保项目顺利开工。

此次桩基施工标志着核工业大学项目建设工作已全面铺开，正式进入实质性攻坚推进阶段。项目拟建教学综合楼、行政楼、学生生活组团、教职工生活组团及室外工程等，建筑面积约7万平方米，预计将于2021年建成投运。

据了解，该项目建成后将成为集人才技能培训、硕士及博士学历教育、国际学术交流、核心技术研发等功能于一体的国家级产学研创新示范基地；将成为中国核领域的知名大学和天津市又一所“国字头”高校。

中核集团是从事关系国家安全战略产业的“国家队”。集团在天津市布局的多家企业和科研院所，在相关技术和装备研制生产方面位居国内前列。

天津市工业和信息化局相关负责人表示，下一步，该局将进一步加大重点项目服务和军民融合产业领域新动能引育力度，积极拜访中央十大军工集团及所属单位，挖掘项目源，争取引进更多优质项目落户天津市。(完)

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