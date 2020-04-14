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“‘双一流’建设大学百强榜（2020）”发布

2020年04月14日19:34  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京4月14日电 13日，广州日报数据和数字化研究院（GDI智库）发布“‘双一流’建设大学百强榜（2020）”（下称“‘双一流’大学榜”），以人才培养指数、科学研究指数、社会服务指数和综合声誉指数四个一级指标构建综合指数，对137所“双一流”建设高校（不含军事院校，中国地质大学、中国矿业大学和中国石油大学实行“一个校名、两地办学”，分别进行评价）进行评价，同时推出“人才培养TOP100”、“科学研究TOP100”、“社会服务TOP100”和“综合声誉TOP100”等四个子榜单。

以内涵发展统领“双一流”评价

“双一流”大学榜坚持大学评价的四大国际通用标准：结果导向原则、协商评估原则、多元评估原则和可行性原则。

“双一流”大学榜以内涵发展统领“双一流”评价，破除“五唯”（唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项），破除“SCI至上”。此外，榜单着重分类评估原则，拒绝“一把尺子量天下”，倡导高校立足自身定位，不断提高办学水平和办学绩效。

四大一级指标综合评价“双一流”建设高校

人才培养指数的评价原则是“产出为主，投入为辅”，通过高校高考录取分数、考生向往度、毕业生薪酬、雇主满意度、人才卓越度和国家教学成果奖获奖情况等二级指标，评价“双一流”高校人才培养能力和质量。

科学研究指数以“知识生产深度为主，广度为辅”作为评价原则，聚焦高校的科研成果，在对高校学科基础水平进行评估的基础上，分类评价文科、理工科高校科研产出指数，研判高校知识生产的深度和广度。

社会服务指数理工科与人文社科并重，强化分类评价，衡量高校在经济社会发展过程中发挥的引领和服务功能。

综合声誉指数所反映的是“双一流”建设高校的社会认可度，从国内声誉与国际声誉两方面分析和展示高校的社会声誉。

 

(责编：李依环、岳弘彬)
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