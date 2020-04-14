长春理工大学：2020年招生“专业+专业类”并行

人民网北京4月13日电（李依环）受疫情影响，今年高考延后一个月举行，备考时间相应延长，高三学子同时面临高考和疫情的双重压力。近日，长春理工大学招生办公室主任贾彦彬接受人民网"2020年高校高考招生"访谈，系统介绍学校最新的招生政策，同时为考生备考分享建议。

贾彦彬介绍，长春理工大学坐落在吉林省长春市，是一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学，是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校。作为新中国第一所培养光学专门人才的高校，学校以光电为核心的特色学科在专业领域具有优势地位和核心影响力，构建了光机电一体化系统完备的光电特色学科体系，主干学科光、机、电、算、材均已获得一级学科博士学位授予权。学校学科门类以工为主，覆盖工、理、文、经、管、法、艺，拥有1个一级学科国家重点学科、5个国防特色学科、4个吉林省重中之重学科、16个吉林省特色高水平学科、5个国家级一流本科专业建设点、11个吉林省一流本科专业建设点。

“学校目前面向31个省区市一批次招生，2019年招生4295人。”贾彦彬表示，在专业方面，2020年学校将新增信息安全、光电信息科学与工程（工学）（中外合作办学）专业招生。信息安全专业致力于培养能适应现代化建设和未来社会与科技发展需要，服务于信息安全行业的高素质应用型人才；光电信息科学与工程（工学）（中外合作办学）专业是学校与西苏格兰大学合作的“3+1”本科教育项目，引进英方大学的课程、教材和师资，与学校特色专业优势紧密融合，强强联手共同培养具有国际视野的光学人才。

在招录政策方面，学校今年将延续去年专业+专业类并行的模式进行招生。从录取规则来说，该校以考生的投档成绩进行专业录取，实行“分数优先”的录取原则，即在德、体条件合格的前提下，优先满足高分学生的专业志愿；同时专业志愿之间不设分数级差。据介绍，没有专业级差更好地满足了考生的志愿率，考生不必担心一旦一志愿满足不了，后续志愿减分排队的情况，可以放心报考相关专业。今年除上海和浙江外，新增了北京、天津、山东和海南四个高考改革省份，考生可通过所在省教育考试院网站查询学校各专业（类）选考科目要求。

同时，为做好疫情防控期间的本科招生工作，长春理工大学本科招生官网、@长春理工大学本科招生微信公众号等平台实时对公众开放，可以帮助考生和家长及时、准确地获得招生信息和咨询服务。此外，在微信公众号对话框留言或提问，还会收到招办老师的及时回复。拨打本科招生咨询电话与招办老师直接连线，及时了解招生信息及动态。

最后，贾彦彬对高考生送上了寄语。她表示，高考虽然延期，但梦想不会远离。希望考生们保持一颗平常心，安心做好备考规划，用好、用足多出来的一个月时间，为梦想蓄力！在做好备考工作的同时，多与老师和家长沟通，遇到问题和困惑积极寻求解决办法。期待莘莘学子振奋精神，战胜困难，向着心目中的目标迈出坚定的步伐。欢迎考生们关注和报考长春理工大学，9月的理工校园很美，期待与学子在这里相遇。

(责编：李依环、熊旭)