东北大学招生办主任孙贺：从容备考 合理分析填报志愿

人民网北京4月13日电（李依环）“受疫情影响，全国考生正经历着一次史无前例的‘云备考’。这是一次挑战，更是一场锻炼自我、提升自我的机遇，这个漫长而充实的假期对2020届高考生而言终将意义非凡。”今年高考确定延期一个月，考生如何有效利用时间、高效备考？近日，东北大学招生办公室主任孙贺接受人民网"2020年高校高考招生"访谈，为考生和家长分享和解读备考、志愿填报、专业选择等多方面信息。

孙贺介绍，东北大学是国家首批“211工程”和“985工程”重点建设高校，近几年在全国的招生计划数一直稳定在5000人左右，共涵盖了17个招生类型。2017年9月，经国务院批准，进入一流大学建设高校行列。东北大学是一所以工为主的多科性大学，涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等门类。近年来，学校充分释放一流学科建设的带动辐射作用，已形成高峰引领、高原支撑、卓越促进、特色牵动，可持续发展的学科建设格局。

人民网：针对2020年疫情特殊时期，对全国考生及家长有什么备考意见？

孙贺：借此机会，想给全国考生及家长以下几点备考建议：一是调整心态，保持自信。高考是人生的重要节点，加之今年情况比较特殊，备考期间出现轻微的焦虑和紧张情绪也属于正常现象，关键在于要及时调整。高考只是人生第一役，绝不是终点，而是考生迈向更广阔舞台的起点，只要心怀梦想，坚定信心，努力奋进，终将达到理想的彼岸。此外，各位家长自身也要保持良好的心态，不要给考生过度施压，要密切关注考生的心理状态，及时疏解考生的紧张情绪。

二是积极备考，保持健康。各位考生要积极配合所在中学及教师的安排，做好复习规划，集中精力学习，查缺补漏，夯实基础，同时要注意身体，每天坚持一定量的体育运动。家长要全力配合，做好后勤保障工作，为考生营造一个良好的备考氛围。

三是密切关注招考信息。及时、精准的招考信息对考生和家长而言是十分重要的，广大考生及家长可以通过教育部官网、阳光高考平台、各省级招办或考试院官网等，获取国家及各地最新的招考政策、文件等，也可以通过关注各高校招生网、招生办官方微信，了解各高校的最新招生动态、招生简章、招生计划、历年录取分数、校情概况、专业介绍等。

人民网：特殊时期，线下交流机会少，考生和家长如何精准获取最新招考信息？

孙贺：疫情期间线下交流暂时无法开展，为了帮助广大考生及家长能够及时、准确的获得最新招考信息，全国各大高校都结合自身办学特色和考生所需开展了一系列线上活动，各位考生和家长应及时关注并积极参与。

东北大学已经开通了丰富多样的线上咨询渠道，广大考生及家长可通过“东北大学招生办”微信公众号进入东北大学分省咨询平台，直接向招生组以及招生办老师提问，实现一对一服务；对于常见问题，则可通过东北大学智能问答系统来获取答案。此外，东北大学还推出了“云端开讲”系列活动，通过直播在线答疑，让考生和家长足不出户就能听到最权威政策解读，相关系列活动将通过“东北大学招生办”微信公众号及时向社会公布和更新。另外，考生和家长也可以拨打招生办电话了解招生政策。

人民网：在填报专业志愿这个关键环节，考生和家长需要注意什么？

孙贺：考生在填报志愿前要认真地研读各高校的录取原则，充分了解所要报考的院校近几年的录取分数及位次情况后，结合自身实际情况确定报考志愿。另外，考生要研究清楚所报高校对平行志愿和顺序志愿考生的不同录取原则。例如东北大学对于平行志愿投档的考生，在政审体检合格的前提下，服从专业调剂，是不退档的。所以建议考生，在填报志愿的时候尽量服从专业调剂，以提高录取率，减轻本科批次脱档风险。

在平行志愿的填报模式下，可填报的院校数目较多，可采取“冲一冲，稳一稳，守一守”三步走的志愿填报策略。将要填报的目标院校划分为三类，第一类是往年录取分数及位次高于自己的高校，选择几所这样的学校，作为自己所填报的前几所学校，增加被这类高校录取的机会，这是第一步“冲一冲”；第二类是往年录取分数及位次与自己相当的高校，将这类高校作为自己的填报主体，中间位置多填报几所这类学校，也是考生最有可能被录取的学校，这是第二步“稳一稳”；第三类是往年录取分数及位次低于自己的学校，作为自己所填报的后几所学校，即使没被前面所填报的学校录取，保证可以被这几所学校录取，防止出现脱档的情况，这是第三步“守一守”。

人民网：在专业选择方面，对考生和家长有哪些好建议？

孙贺：在专业选择上，考生及家长应正确对待目前社会上的“冷热门”专业这一现象，专业没有绝对的冷门与热门之分，专业的“冷”与“热”与社会大环境和经济发展情况有着很大关系，而且随着社会对人才需求的改变，基础学科、新兴学科都会经历“冷热转换”。所以考生及家长在选择专业时，不要被专业的“名字”所误导，更不应只停留在“道听途说”的层面，考生和家长可咨询专业教师、专家学者或学哥学姐，也可以拨打高校的招生电话咨询招生办老师，了解该专业真实、准确的信息，主要应根据考生的兴趣爱好以及生涯规划选择专业，如若所学专业是考生本人喜欢、认可的，考生便会有更浓厚的学习兴趣，未来才会有更好的发展。

人民网：今年高考确定延期举行，您对2020届高考学子有什么寄语和期待吗？

孙贺：高考延期，梦想不变。时间对于所有人都是公平的，各位考生万万不可因新增30天备考时间而有所懈怠，“凡事预则立不预则废”，唯有只争朝夕，不负韶华，方能抵达理想的彼岸。希望全国高三学子们能够坚定理想信念，充分利用好接下来的每一天，奋战高考，为祖国的未来积淀力量，灿烂星辰终将属于你们！

高考将至，预祝各位考生都能金榜题名，实现心中那梦寐以求的梦想。我们也期盼着，未来的一天，能与你邂逅于美丽的东大，抒怀美景，共筑梦想！

(责编：李依环、熊旭)