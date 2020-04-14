原标题：“中文学术集刊索引数据库”正式上线

4月9日，由南京大学中国社会科学研究评价中心打造的“中文学术集刊索引数据库”正式上线。该数据库的推出是在CSSCI期刊索引和图书索引建成之后的又一重要成果，标志着我国人文社会科学科研评价体系和方法的改革又向前迈出了重要一步。

中文学术集刊索引数据库首页(cssrac.nju.edu.cn/xsjk/)

由中国社会科学研究评价中心研发的“中文社会科学引文索引” （Chinese Social Sciences Citation Index，简称“CSSCI”）至今已成功运行22年，是我国人文社会科学领域的重要基础数据库，在全球中文人文社会科学界产生了积极的影响。

近年来，CSSCI积极响应党和国家关于进一步深化科研评价改革的号召，在完善分类评价、加强同行评议、推动学术传播等方面进行了深入的探索，于近期先后推出了 “CSSCI中文学术出版物评测系统”和“中文学术集刊索引数据库”两项创新成果。

中文学术集刊索引数据库二级页面

“CSSCI论文评测系统” （ CSSCI ARTICLE EVALUATION SYSTEM，简称"CAES"）是中心自主研发的论文同行评议系统，力图打造既符合创新要求，又被学界认可的学术成果测评系统，从体制机制上调动学术界和期刊界参与学术创新和交流的积极性。“CAES”系统汇集了国内数千名人文社会科学领域的学术同行，对我国人文社会科学各学科的数百种学术期刊和学术集刊进行直接、全面的内容质量评价，评价结果可以作为衡量期刊质量的重要标准和反映论文影响力的重要指标。该测评系统的推出充分发扬了学术共同体在评价中的主体作用，为共同探索人文社会科学学术评价的中国化道路作出有益的尝试。

CSSCI论文评测系统首页(csscipc.nju.edu.cn)

“中文学术集刊索引数据库”则是在CSSCI期刊索引和图书索引建成之后分类评价系统建设的又一重要成果，该数据库以完整收录国内正式出版的学术集刊为最终目标，为人文社科学界提供集刊概况、出版信息、学术动态、目录浏览和全文PDF预览等信息服务。与集刊主办机构“共建学术资源、共享传播价值”是这一平台的又一特色，通过与CAES以及CSSCI文摘系统的互联互通，在CSSCI数据库体系内就能实现开放存取、同行评议和评优推广的一站式流程。

CSSCI论文评测系统二级页面

“CSSCI已从单一的期刊引文索引数据库，成长为记录中文人文社会科学学术发展、演进和流变的重要数据库体系”，中国社会科学研究评价中心负责人表示，“当下，CSSCI以‘服务学术研究，促进质量提升，推动成果传播’为己任，努力为继承、推广中国哲学社会科学优秀成果发挥积极的作用。”

中文学术出版物评测发布系统首页(digest.nju.edu.cn)

未来，中国社会科学研究评价中心将瞄准国家需求，进行面向智库出版、报纸专版等领域的数据库研发，尽快迭代升级为涵盖“学术期刊、学术图书、学术集刊、智库报告、报纸专版”全载体的“中文社会科学引文索引”，并最终发展成为一个具有中国特色的公益性、开放型人文社会科学数据服务平台，以及中文学术出版研究、评价的重要协同创新平台。

(责编：郝孟佳、熊旭)