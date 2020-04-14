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北京高三开学期间错时上下学 减少跨班来往

2020年04月14日09:42  来源：北京日报
 
原标题：本市中小学线上学科教学昨启动

13日，市教委明确，开学后，学校实行相对封闭的班级管理措施，错时安排校内各班级作息时间，在入校离校、课间休息、用餐、如厕等环节加强管理，减少学生跨班级交叉来往。同时，高三年级开学期间，城区学校及本区内学生原则上不住宿。

校外无关人员一律不准进校

师生员工在到校和离校的途中要坚持家庭、学校“两点一线”，避免不必要外出活动。各校要允许早到校的学生进校，下午放学后静校管理落实相应管理要求。

师生入校一律核验身份、检测体温，发热人员一律不得进入学校。学校在校门附近要通过设置一米线、临时观察点等，分散校门口待检人员。

开学后，学校将严格控制访客，校外无关人员一律不准进校，校内一律不准会客。外来人员确需入校的，应安排专门人员陪同，做好登记和防护措施。

学校要通过划定家长等待区、实行错时上下学等方式，避免人员聚集。家长在接送学生时做好个人防护，做到即接（送）即走，不聚集停留。

学校各种活动、召开会议等优先采取视频方式，现场会议应减少参会人数、缩短会议时间、加大座位间隔、保证会场通风。不组织大型聚集活动。

可拆分班级小班教学

开学后，教室内人均间距要保持1米。市教委表示，学校可以通过拆分班级、现场和网络教学相结合等形式开展小班教学，保证教室内人均间隔符合规定。体育课教学应避免聚集性和接触性体育运动，充分利用运动场地，加大人员间隔。

高三年级开学期间，城区学校及本区内学生原则上不住宿。远郊区、跨区招生学校确需安排住宿的，宿舍内人均面积不低于4平方米，每间宿舍不超过6人，寄宿学生在校期间不得外出。

开学后，教室、自习室、实验室等公共教学区域地面每日消毒两次。实验室除常规消毒外增加每日1次设施内外喷洒消毒。市教委明确，学校内各类学习、工作、生活场所要加强通风换气。每次通风时间不少于30分钟，每日不少于3次。除特殊天气情况外，教室、办公室应保持开窗通风。原则上不使用集中空调通风系统。

校园公共区域分布放置套有塑料袋并加盖的专用垃圾桶。用过的纸巾、口罩等放置到专用垃圾桶，每日专人清理，清理前用消毒剂喷洒或浇洒垃圾至完全湿润，然后封口处理。

出现疑似病例按规停课停学

在校发现有发热、咳嗽、咽痛、乏力、腹泻和腹痛等可疑症状人员，应立即采取隔离措施。如学生出现症状，学校第一时间通报学生家长，并按相关规定及应急预案进行安排处置，就近送医疗卫生机构就诊，做到及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。师生员工家庭及密切接触人员出现症状，应及时向学校报告，并居家隔离观察。

校园内一旦出现新冠肺炎疑似或确诊病例，立即启动应急工作预案，根据教育、卫健、疾控部门标准和机制，采取按班停课、按校停课甚至停学等措施，确保师生生命安全和身体健康。

市教委要求，疫情发生期间，对于家人、亲密关系人、自己患病、疑似病例或者有密切接触史需要医学观察的师生员工，学校要关注其心理状况及变化，必要时请求权威心理应激及援助部门给予适当心理援助，有病情人员应按照心理危机事件转诊就医。对未能及时开学的师生员工，注意做好心理疏导和健康教育。

同时，学校要组织学生、教师、家长上好“开学第一课”。面向学生上好爱国主义教育课、思想政治理论课和公共卫生知识普及课。面向教师做好开学期间卫生防疫、疫情防控、应急心理辅导等工作培训。面向家长加强法律法规宣传和家庭教育指导，配合学校共同做好开学工作。（记者 刘冕）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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