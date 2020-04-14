北京市中小学线上学科教学启动

原标题：本市中小学线上学科教学昨启动

北京市中小学线上学科教学13日启动。图为初三学生上午在家观看空中课堂数学节目。本报记者 潘之望摄

依据校历，春季学期还有13周教学计划，分为线上学科教学和返校上课两阶段完成。昨天起，北京中小学春季学期进入新阶段——线上学科教学启动。伴随着市级、区级课程陆续上线，更多优质教育资源实现共享，各校教师们通过重组课程，在完成教学计划的同时，努力为学生们提供丰富选择。

重组课程分类教学

部分内容必须线下教

从4月13日至恢复到校上课，为线上学科教学阶段；第二阶段从到校上课至7月12日。

同样的课本，分成线上和线下两段教学，还要实现无缝对接，不少学校的解决办法是“重新拆分整合知识点”。“整合的前提一定是基于对学科内容的‘解构’，而不是简单的知识拼盘。”北京十二中联合总校相关负责人介绍，该校各学科都将知识点进行分层赋级，并由教研组长与备课组长制定教学计划，指导教师实施。

北京十二中联合总校，既有小学也有初高中部。高中学段的毕业年级优先满足语文、数学、英语等高中必修课程中基础骨干核心课程课时；高二年级则优先满足选考科目课时；高一年级增加2020年夏季学业水平合格性考试的历史、地理、化学、生物四个学科的课时。小学学段，满足道德与法治、科学、语文、数学、英语学科课时。

部分学校还明确了必须线下教学的内容。比如十二中将物理、化学和生物等自然科学类学科，学生的分组实验及学科教学中的演示实验和创新实验，设置成“必须线下进行”等级，坚决不用视频、课件等替代学生的观察、探索过程。语文、历史、政治等人文学科中的“戏剧单元”“科学单元”部分课程被定为“必须线下进行”等级，这是因为“戏剧单元”有很强的实践性，作为语文特色活动，需要场地、语言表情的运用、学生间协作、表演展示的情境化教学，最适合线下完成，而“科学单元”与生活联系紧密，适合开展中国古代建筑博物馆参观活动，以学生探索为主要内容，老师的知识传授任务较为次要。

精简课后作业

“健康作业”人人有

依据市教委的要求， 小学生每天在线学习时间不超过半天，每节课不超过25分钟，小学一二年级不布置作业。

但很多学校都不约而同地给学生们布置了一项必须完成的作业——“健康作业”。

黑芝麻胡同小学优质教育资源带的小学生们已经收到“健康作业”——每日如实填写居家健康自测表。窗边远眺、保证每日睡眠10小时、早晚刷牙等成为“打卡”项目。老师还请家长当“助教”，指导孩子进行健康管理。

例如用眼，学校建议：学生上网学习每30至40分钟让眼睛休息10分钟，远眺放松、闭目休息，坚持每日上下午各一次眼保健操。老师建议孩子们：“能用电视不用电脑，能用电脑不用Pad，能用Pad不用手机，减少近距离视屏对眼睛的伤害。”市教委也建议孩子们，“如果你的智能移动终端、智能电视具备投屏功能或者有投屏设备，可以将小屏幕上的课程无线投屏到电视大屏幕上使用，保护视力”。

崇文小学等学校也给学生们布置了自测视力、身高、体重的“健康作业”。

一六六中学的学生们还自己主讲“健康课”，通过展示食物的热量，倡导同学们科学健康的“吃+动”，增强身体素质，提高免疫力。该校博雅健康中心还配备了测试体脂百分比的仪器，欢迎同学们回到学校后体验。

学生线上学习

教师随时支援

线上学习有问题怎么办？教师随时支援。

延庆区教委发出倡议，各学校继续实施“导师制”和“一米家访”，老师可以利用业余时间指导学生学习。大峪中学分校老师马雯提示学生可以多与老师沟通。延庆一中还给学生们安排了“居家自习”课，“新的阶段我们的学习节奏更紧凑了。老师也会随时帮我们调整学习的节奏，‘自习课’可以帮我们适应节奏，提高学习效率。”该校高三学生卫雯振说。

北京中学校长夏青峰给老师们布置了一系列“思考题”——要思考目标是否清晰，我们要达到什么目标，让孩子掌握什么知识；要思考教学计划，13周内要学习多少内容，按什么样的节奏来走；要思考教学的实施，如何吸引学生来学，要注意吸引学生学习不仅靠技术，更要靠艺术；要思考评价问题，每天如何布置作业，如何考试；思考管理问题，怎样建立学习小组，发挥小组的作用，要发挥好年级组、班级和导师的作用。

“要把重点放在如何帮助学生解决问题，要重视师生互动，有针对性地加强指导。比如老师利用晚上家长下班后的时间，通过微信和学生交流。”北京小学校长李明新说，线上的优势要充分发挥， 引导孩子学会自主学习，培养他们自我管理的能力。

市教委要求，要按照市级统筹、区级主责和学校具体落实的分工，根据学情教情变化灵活优化调整教学，努力不让一个孩子掉队。（本报记者 刘冕）

(责编：郝孟佳、熊旭)