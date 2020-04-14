海南省定安再次迎来开学潮 10460名学生返校

原标题：定安再次迎来开学潮 10460名学生返校

图为返校上课的学生。王丽云 摄

图为返校上课的学生。王丽云 摄

继4月7日全县初三、高三学生开学复课后，海南省定安县初一初二、高一高二年级约10460名学生13日告别网课重返校园，正式开启了久违的校园生活模式。

当天上午8时，湖南师范大学附属定安中学举行复课后的第一次升旗仪式。伴随着神圣而庄严的国歌声，鲜艳的五星红旗冉冉升起，全体师生队列整齐，肃然站立。

据了解，湖南师范大学附属定安中学2700多名非毕业班学生已于12日陆续返校。为了保障全体师生的安全，避免人群聚集，学校在校门口外设置了分流栏杆，学生排队依次等待，逐一进行测温检查、登记信息，并由专人对学生及其行李物品进行消毒后方可进入校园前往寝室，而与学生同行的家长们则不得进入校园。

“虽然今年春季开学延迟了，在校学习时间可能会很短，但我们会珍惜时间，更加努力学习，并配合学校做好个人防护，保护自己的同时也保护好老师和同学。”高一学生刘荣驳说道。

湖南师范大学附属定安中学校长郭在时表示，下一步学校将严格按照要求持续抓好学生体温检测和公共场所的消杀工作，科学安排学生错峰下课、错峰就餐，全面落实疫情防控各项措施。同时实行专题教学教育，在充分了解学生薄弱点的基础上，有针对性地进行指导，提高学习效率，让学生在校安心学习，顺利完成学业。(王丽云)

(责编：郝孟佳、熊旭)