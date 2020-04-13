贵州定向招聘帮扶贫困家庭大学生

原标题：定向招聘帮扶贫困家庭大学生

“为加大大连市对六盘水市东西部帮扶力度，经大连市委市政府决定，拿出大连市区县事业单位工作人员10个招聘名额，面向六盘水市建档立卡贫困家庭高校毕业生就业进行定向招聘……”年前，贵州六盘水市人社局官微发布的一则招聘信息引发大众关注。

“这次定向招聘为了最大可能地照顾六盘水市户籍贫困家庭大学生就业，门槛较低，不设专业限制，只要有本科学历就可以报考。”水城县人社局副局长丁龙武告诉笔者，此次跨市招聘，考上后就是事业编制身份，工资待遇都很不错，对贫困家庭的大学生来说是个很难得的机会。

在另一边的黔西南州晴隆县沙子镇，舒伯凤正在电脑上输入全镇建档立卡贫困户数据。2016年，大学毕业的他通过事业单位定向招聘顺利考入晴隆县沙子镇扶贫工作站工作。三年来，为了做好帮扶工作，他多次进村入户进行政策宣传，开展产业扶持、子女入学、基本医疗、移民搬迁、发展种植、养殖等工作。定期或不定期与农户沟通联系，制定切实可行有效帮扶措施，积极探索扶贫途径，帮助贫困户脱贫致富。

“感谢政府的好政策，让我们这些贫困家庭的孩子可以找到一份好工作，现在我一个月工资有5800元，全家都脱贫了，明年我打算让刚毕业的妹妹也参加定向招聘考试，为脱贫攻坚贡献一份力量。”

一人就业，全家脱贫。从受益者到奉献者，不仅体现了定向招聘的意义，更体现了人社部门千方百计促就业的决心。

针对贫困家庭大学生子女就业难，贵州坚持以问题为导向，完善全省开展贫困户大学生子女就业帮扶工作的政策体系，先后出台《关于加强和改进我省贫困地区事业单位人事管理有关工作的通知》《贵州进一步助推深度贫困地区脱贫攻坚工作方案》《贵州省就业补助资金管理办法》等文件保障全省建档立卡贫困家庭高校毕业生及时就业。

今后，贵州还将继续深入推进贫困户子女就业帮扶，通过落实相关制度政策，帮助他们实现稳就业稳脱贫。（贵仁轩）

(责编：郝孟佳、熊旭)