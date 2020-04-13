原标题：广西加大事业单位公开招聘高校毕业生力度

4月11日，记者从自治区人力资源社会保障厅获悉，自治区党委组织部与该厅联合下发《关于应对新冠肺炎疫情影响做好全区事业单位公开招聘工作的通知》，要求全区各地各部门在切实做好疫情防控工作的同时，积极、安全、有序地开展事业单位公开招聘工作。

《通知》明确，全区各地各部门的事业单位开展公开招聘现场笔试面试工作，须经主管部门同意，并按当地卫生防控程序和要求报请当地新冠肺炎疫情防控指挥部批准后，在控制规模、确保安全的前提下开展。

《通知》指出，要加大事业单位公开招聘高校毕业生力度。通过广泛宣传岗位信息、增加面向高校毕业生招聘的岗位、专项招聘以及落实基层事业单位公开招聘倾斜政策等方式，增加高校毕业生就业机会。

同时，《通知》专门公布了《新冠肺炎疫情防控期间广西事业单位线下公开招聘活动疫情防控工作指南》，指导招聘单位切实做好疫情防控相关工作。

《工作指南》要求，疫情防控期间，我区事业单位开展线下公开招聘活动要加强组织领导，招聘单位要按照“谁组织、谁负责”的原则，建立疫情防控工作组织体系，制定和完善各项防疫制度，加强对参与公开招聘的工作人员、考生、考官等各类人员的健康状况信息的收集和跟踪，按照“一人一卡”建立健康管理档案，逐一进行风险研判，同时要做好线下公开招聘活动疫情防控的防疫物资配备、活动场所消杀、医疗服务等工作，切实把招聘活动期间疫情防控工作落细落实落到位。（记者 罗琦）

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