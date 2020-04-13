原标题：北京启动“百日千万网络招聘专项行动”

记者从北京市人力资源和社会保障局获悉，为充分发挥人力资源服务机构网上招聘服务的专业优势，北京市人力社保局近日印发《人力资源服务机构“百日千万网络招聘专项行动”实施方案》，针对高校毕业生、农民工、城镇失业人员、贫困劳动力等重点群体，聚焦疫情防控和复工复产需要，加大网上招聘力度，提升岗位归集强度。

此次实施方案中，北京人力社保部门在官网“就业超市”搭建了统一的线上服务平台“职等你来 就业同行——百日千万网络招聘专项行动（北京专场）”，并为经营性人力资源服务机构设置了“产业园专场”。各区人力资源公共服务机构在该线上服务平台发布并组织特色专场招聘，遴选出一批优质“云招聘”服务产品，在公共服务中免费使用，并向用人单位推介。此外，经营性人力资源服务机构也提供了特色专场招聘、培训或其他人力资源服务活动，为求职者提供免费服务，并为用人单位提供免费或优惠服务，预计将有不少于100家优质人力资源服务机构参与活动。

此外，北京市各区人力社保部门将加强人力资源服务机构管理力度，强化监督检查力度，畅通投诉举报渠道，切实维护人力资源市场良好秩序和劳动者的合法权益。人力资源服务机构须按照相关规定，建立健全信息发布审查和投诉处理机制，确保线上发布的信息真实、合法、有效；并配备必要的人员和技术保障，加强关键字筛查，确保招聘信息不含各类就业歧视性内容。（记者陈旭）

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