就业进行时 警惕！避开这些“求职陷阱”

多部门统筹推进招聘考录等工作 让高校毕业生早就业就好业

今年全国普通高校毕业生874万人，同比增加40万人，规模创历史新高。往年的三四月份，正是找工作的关键时刻，今年受疫情影响，许多现场招聘会开不了，劳动力市场需求减少，给高校毕业生求职带来困难。对此，各地各部门相继出台措施，开拓渠道，为毕业生早就业就好业创造条件。

“24365校园招聘”推进大学生“互联网+”精准就业

近日，教育部高校学生司、全国高等学校信息咨询与就业指导中心邀请多家国内知名招聘网站、教育机构和宣传媒体召开“24365校园招聘”研讨会。“24365校园招聘”服务活动作为教育部应对新冠肺炎疫情影响，强化大学毕业生稳就业、早就业、就好业的创新举措，提供的就业岗位拓宽了就业渠道，创新了求职方式，使毕业生信息搜索、岗位咨询、简历投递实现“空中对接”。

宁波大学启动“千校万岗·就业有位来”专场线上招聘

4月8日，由共青团中央主办，宁波大学承办的“千校万岗·就业有位来”专场线上招聘会，通过网络平台正式启动。此次宁波大学专场线上招聘会在共青团中央、共青团浙江省委指导下，于4月8日前接受报名，截止活动当天共有4442名学生参加，投递简历10311份，参与企业787家，提供就业职位2895个。

南京出台“硬核”措施支持高校毕业生就业创业

南京市4月8日发布《关于支持促进高校毕业生在宁就业创业十项措施》，全年将动员各类企业拿出超过20万个岗位，专项招聘高校毕业生。其中，市、区属国有企业拿出不少于2000个岗位，新型研发机构及其引进或孵化企业提供不少于3000个岗位。同时，南京全市还将安排不少于4000个事业单位岗位、1500个社区（村）基层公共管理和社会服务岗位，用于招录高校毕业生。

社区驿站样本凸显稳就业“开放思维”

菜鸟驿站日前发布就业报告显示，3月份，超过40万人关注咨询加入菜鸟驿站，同比上月翻番；一个月内有7000家庭入驻驿站，一批快递员、外企员工、程序员、教师、大学生投入社区服务，一方面完成在“家门口就业”，另一方面为居民提供便利服务。互联网平台为应对疫情影响、加快恢复和稳定就业所做的努力，也体现了疫情影响下强化稳就业需要具有的开放包容、共享共赢思维。

河北：13条措施促进贫困劳动力就业创业

日前，省扶贫办、省人社厅、省财政厅联合印发《关于促进贫困劳动力就业创业的十三条措施》，全力做好河北省建档立卡贫困户家庭劳动力就业创业工作。截至4月2日，全省建档立卡贫困人口已务工60.14万人；435家扶贫龙头企业、具备生产能力的796个扶贫车间全部复工复产，吸纳贫困劳动力就业13397人。

求职不易，定要警惕，正值“金三银四”的求职高峰，大家努力收获offer的同时，也要小心“求职陷阱”，避开套路和骗局。求职过程中常见的“坑”有哪些呢？

借招聘骗取个人信息

贩卖个人信息的招聘公司会在网络上发布虚假的招聘信息，从而在求职者投递的简历中获得个人信息。毕业生在看到招聘信息时，一定要查询该公司相关信息，判断公司的真实性。同时，简历上的部分个人信息如身份证号、家庭住址、通讯地址等，不用写得过于具体，重点放在工作经历上。

招聘收取各类费用

虚假招工者以体检费、培训费、押金、手续费等名义向应聘者收取钱款，待钱财积累到一定数量便人去楼空。大家遇到此类情况，应保持警惕，查证企业的资质和真实性。根据我国现有的法律法规，如果企业要求员工在上岗前提交保证金，或者培训费用，员工应该予以坚决拒绝。

扣留个人重要证件

一些企业以单位需要审核等理由要求应聘者提交重要证件原件，并声称暂时由单位保管。不管是身份证，还是学位证、毕业证，单位都是没有任何权利扣留的。不管以什么样的理由，证件原件都不要给任何企业保管。证件只是作为招聘企业核实求职者身份和成绩的标准，正规企业是没有必要保留求职者原件的。

只签就业协议不签劳动合同

一些就业单位只与毕业生签订《就业协议书》，没有签订劳动合同，就业后的劳动权利无法得到保障。建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。

只试用不聘用

有的单位为了降低用人成本，大量招聘低成本的应届毕业生，等试用期结束后，便以各种理由、借口解聘。这样的做法不少见，入职前可查询该企业是否有前车之鉴。此外，应聘者一定要认真阅读劳动合同，并合理运用法律武器保护自己的合法权益。

口头承诺签约却不兑现

招聘信息与实际不符，导致一些被“骗”进公司的应届毕业生只能被迫接受公司的安排，去不喜欢甚至是不熟悉的岗位，工作积极性被打击，工作效率也可能较低。招聘企业违反录用承诺，会耽误应聘学生的计划，导致一些应届毕业生放弃了其他好机会，也失去了作为校招生求职的机会，只能去参加社招。

“黑中介”“假猎头”及高薪兼职

“黑中介”“假猎头”向求职者承诺提供高薪职位，但须缴纳服务费。结果是没能帮忙找到好工作，收取的费用也不予退回，打了水漂。还有某些诈骗人员打着高薪兼职、点击鼠标就赚钱、刷单返现等幌子进行金融诈骗。诈骗人员发布“兼职刷单，立马返现；足不出户，月薪过万”的信息，炮制出“兼职刷单”陷阱。

受骗进入传销组织

传销公司一般先安排以销售人员的名义上岗工作，然后公司让学生缴纳一定的提货款，再让学生去哄骗他人。求职者要了解国家有关禁止传销的法规规定，掌握识别传销的基本知识；自觉抵制各种诱惑，坚信“天上不会掉馅饼”，树立勤劳致富、拒绝传销的防范意识。

避开“求职陷阱”，防止被骗上当，大家还可参考以下几点。一是尽量选择与正规的专业网站进行合作。求职者无论是应聘还是发布求职信息，都应当将运作时间长、经营规模大、信誉度好的正规专业网站作为首选目标。二是要仔细甄别网上招聘信息，特别是一些来历不明、情况复杂的信息，不要盲目轻信。三是实地应聘过程中要善于分析、随机应变。比如，对于一些自称招聘者的人员，可以要求其出示身份证明，正常招聘一般不收取各种名目的费用。一旦出现异常或者发现是骗局，及时向公安机关报案。

（综合人民日报、新华网、法制日报、中国青年报、山西日报）

(责编：郝孟佳、熊旭)