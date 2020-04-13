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教育部：暂停恢复大型体育活动和聚集性活动

2020年04月13日11:09  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京4月13日电（孙竞）日前，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室印发《关于新冠肺炎疫情期间暂停恢复大型体育活动和聚集性活动的通知》，切实保障广大师生生命安全和身体健康。

《通知》指出，当前全国本土疫情传播已基本阻断，但境外疫情呈加速扩散蔓延态势，我国疫情输入压力持续加大。大型体育活动和聚集性活动人员集散量大、流动量大，疫情传播风险较大。针对当前境外输入型病例与风险增加的严峻形势，各地各校要继续保持高度警惕，坚决防止麻痹侥幸心理，压实防控责任，落实防控措施。

《通知》强调，为减少人员聚集和流动给疫情防控带来的风险，新冠肺炎疫情期间暂停恢复学校体育单项赛事、综合性运动会等大型体育活动和聚集性活动。各地各校要坚持审慎原则，完善有关组织和工作机制，提前谋划相关活动预案，做好活动赛期等调整工作。

《通知》要求，各地各校要针对疫情防控要求，统筹调整年度体育教育教学、运动训练与学生锻炼活动计划，合理制定教学组织实施方案。要充分利用网络平台，深入推进学校体育教学改革，聚焦“教会、勤练、常赛”目标，注重“教健康知识、传运动技能、练身体素质、育品德意志”，不断丰富学校体育教学、训练、竞赛等组织形式，减少人员聚集，帮助学生通过体育锻炼“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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