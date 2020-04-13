人民网>>教育>>滚动新闻

虚拟仿真技术让工科生在家照样“做实验”

2020年04月13日09:33  来源：中国青年报
 
原标题：虚拟仿真技术让工科生在家照样“做实验”

　　学生通过虚拟仿真平台了解圆锥齿轮传动的运转方式。

　　学生通过虚拟仿真平台完成齿轮油泵的拼装实验，掌握齿轮油泵运行原理及拼装结构。 天津大学供图

　　受新冠肺炎疫情影响，春天的大学校园空空荡荡。而在天津大学机械工程教学实践中心，工程图学实验室里却是一番“人声鼎沸”的景象：100多名学生正在试验台前“体验”着《工程图学》的实践大课。

　　学生们一边观察机械结构和工作原理，一边动手拆装齿轮油泵零件。而大到教学楼，小到齿轮零件，都是通过虚拟仿真技术生成的，学生们人在家中，即可在线完成一系列实验操作。

　　在这个特殊的“超长假期”，天津大学师生正依托虚拟仿真技术创新线上授课以及实验教学方式，帮助学生“实验不叫停，求知不掉线”。

　　虚拟仿真实验教学项目被誉为具有跨时代意义的“金课”。顾名思义，就是依托虚拟现实技术——利用计算机技术生成一个逼真的、具有视、听、触等多种感知的“模拟实验室”。教师和学生可以在3D空间里完成远程无法完成的复杂实验，体验实验室里难以实现的颇具危险性和破坏性的实验，从而提高教学效果。如今，这项技术成为解决疫情期间工科生难以完成实验等难题的“钥匙”。

　　作为中国高校“新工科”建设的排头兵，天津大学已经在大部分学院都开展了虚拟仿真教学项目，其中包括20个市级建设项目和5个国家级项目。如今，该校的4门“金课”入选国家虚拟仿真实验教学项目，位居全国前列。

　　天津大学机械学院《工程图学》授课教师徐健介绍，工程图学是工科类专业学生的必修课。新冠肺炎疫情以来，全校有上千名学生选了这门课。这些学生分布在全国20多个省份及境外各地，如今只需一根网线，学生们无论在世界哪个角落，都能通过线上平台操作实验器材，完成规定的教学任务。

　　“虚拟仿真技术给课堂带来了不可思议的变化。”徐健发现这种全新教学模式也在激发学生们的创造力和学习兴趣。

　　在虚拟仿真课堂里，所有抽象的知识点都变得具象化，书本上的零件和仪器统统“活”了起来，甚至可以让学生360度无死角地“把玩”。而课堂进度和随堂测验则变成了如同“游戏通关”一样的小竞赛。

　　有的富有想象力的学生，会顺手将眼前的虚拟零件组装成一个像模像样的“烧烤机器人”，传到朋友圈里炫耀一番。

　　在天津大学无障碍通用设计研究中心，一扇“神奇”的大门正在打开。

　　登录电脑教学平台，你会立刻走进一个车水马龙的虚拟城市。小学门口的马路，养老院大厅的扶梯，医院的走廊……学生们要按照“游戏通关规则”，在逼真的生活场景中实验对比，从“第一视角”出发，为老人、幼童和残障人士设计引导标识，分析哪些图案、颜色、尺度更醒目、更具有亲和力。

　　“你不可能为了一个知识点，把所有学生领到医院或者敬老院。”赵伟是《无障碍通用标识设计实验虚拟仿真实验》这门课程的主创教师之一。“以往，为了让学生认识关键设计要素，我们要购买一大堆设备模拟不同环境下的人体障碍，而虚拟仿真技术在很大程度上克服了这些传统教学方式的困难”。

　　天津大学2017级建筑学院本科生林雨辰则发现，以往书本上冷冰冰的知识点和数据，在体验的过程中仿佛也有了温度。

　　3月伊始，天津大学化工学院将《化工原理》系列等虚拟仿真实验教学资源免费向全国开放。全国各地的学生均可登录平台，使用所有的教学资源，在家里就可以“做实验”。

　　“我们面向全国高校开放自己的‘金课’，也是‘硬课’，这其中既有首批国家虚拟仿真实验教学项目，也有天津市第一个化工类国家虚拟仿真实验教学项目。”天津大学化工学院负责人介绍，学生可以在线完成全部化工原理单元操作实验，还可以体验在实际实验室很难实现的操作，比如参与对有毒、有害、易燃易爆等物质等处置。

　　“我们正在把虚拟仿真实验教学项目，作为实验课程改革的着力点，正在成为‘新工科’建设和‘双一流’建设中的利器。”天津大学副校长巩金龙表示，下一步，该校要建设形成专业布局全覆盖、教学效果优良、开放共享有效的信息化实验教学体系，努力与全国高校携手，共同推进“智能+教育”的新模式。（记者 胡春艳 通讯员 焦德芳）

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

立足新时代，如何上好劳动教育这门“必修课” “蚕豆种植、土豆种植、种桑养蚕、小兔养殖、……”在浙江省杭州市富阳区富春第七小学，孩子们挽起袖子、走向田间，亲身体验农场劳作，与植物、动物的生命建立起了亲密的联系。 【详细】

原创报道|

2020年高考延期后有哪些新安排？教育部10问答详解 教育部正式发布公告，明确2020年全国高考延期一个月举行，考试时间为7月7日至8日。据教育部网站消息，教育部有关负责人今日就高考安排及相关工作回答了记者提问。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved