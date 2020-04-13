战“疫”云课堂，课程思政有料更走心

人民网北京4月13日电（李依环 吴杰婷）自今年2月启动“云课堂”教学以来，各地高校充分运用战“疫”中的素材和案例，在有序推进课程教学任务的同时，抓住契机加强和改进思想政治教育。广大教师将战“疫”故事融进专业教学，让课程思政看得见、摸得着、入脑入心，在这个特殊时期以崭新的思政课堂形态迎接挑战。

北京化工大学《设计色彩》教师周俊良——

“以艺抗疫”，将“疫”线故事融入主题作品

周俊良老师居家为学生授课（受访者供图）

《设计色彩》是以设计概念为先导的色彩造型形式，依据色彩原理，把色彩作为一门语言，一种视觉交流的语言，表达构想的课程。疫情发生以来，周亮积极准备《设计色彩》在线教学，在授课过程中，充分地调动同学们的积极性，不断强化互动，随时随地让学生回答问题，使同学们的思维在听课过程中不断跟随老师的脚步，每一部分都能够清楚学生的思维能力。

虽然不在教室，也需要尽可能让学生感觉到，老师与学生之间没有距离感和陌生感。结合该课程特点，周俊良将家国情怀和对生命大爱的教育融入自己的课堂，指导本科生将在线课堂教学内容应用于对生活的观察，鼓励学生学以致用，强化教学效果，关心国家大事，培养学生家国情怀。通过“以艺抗疫”海报创作，把抗疫斗争中那些感人至深的瞬间绘入主题作品，创作了一幅幅富有家国情怀、别具时代特色的设计作品，同学们用行动支持抗“疫”。

北京航空航天大学《航空航天概论》教师杨超——

专业课教学厚植空天报国情怀

杨超老师“大屏+小屏”为学生在线授课（受访者供图）

这学期需要上这门课程的超过2300名学生，涉及全校两个校区的1-2年级学生，共30个教学班，可以说是量大又面广，杨超及其他教学老师采用“双MOOC+微信群”的形式，在MOOC平台上进行授课，在微信群进行课程管理和教学辅导，同时利用多种平台进行学生答疑。

“航空航天概论”课程是面向北航约4000名全体本科生的必修课，自建校以来承担着培育空天报国情怀、传承空天精神文化、传播航空航天知识的重任，是北航课程思政的示范课，也是毕业生反馈最有影响和受益的课程之一，具有鲜明的北航人的烙印和文化符号。

北京林业大学《林木遗传育种学》教师杜庆章——

将“育种育人+课程思政”进行到底

杜庆章老师居家为学生授课（受访者供图）

“疫情当前，作为一名高校青年教师，必须坚持思想引领、立德树人，保证专业知识与思政教育能够传递给每一位同学。”2月24日，杜庆章正式开始了《林木遗传育种学》线上授课任务。他表示，要坚持将“育种育人+课程思政”进行到底。

“如何将专业教学与思政教育同步开展”是高校人才培养的重要教改课题。开课前，杜庆章通过微信布置学生检索了动植物遗传育种的发展历史与前沿热点，并结合当前疫情抛出了“当前抢购的瓜果蔬菜的驯化育种历史如何？”“果子狸、蝙蝠等野生动物为什么不能吃？”等一系列和课程知识密切相关的现实问题，并通过讨论区互动和语音回答等方式进行沟通，希望同学们能够在课程学习中寻找答案、课程结束后增长责任感和使命感。

在线进行重要知识点讲授中，杜庆章探索使用“课程思政”教学模式，将全球遗传育种发展前沿知识，北林育种学科教师研究领域、林学下属各学科的交叉与特点等内容进行延伸介绍。同时，他认真撰写课程自学指导，向学生推荐优质网络课程，让同学们通过多个教师对同一个知识点的讲授，更便捷地获取教学资源，提高对课程重点内容的理解与掌握，力争达到比课堂教学更好的效果。

太原理工大学马克思主义学院教师李建勇——

“疫期也是推进思政教育的好契机”

李建勇老师居家为学生在线上课（受访者供图）

太原理工大学马克思主义学院教授李建勇是一位有着多年思政课从教经验的教师，他表示，线上授课对于部分年龄大、网络技术运用少的教师，在适应和熟练应用方面无疑是个挑战。网络教学由教师主导转变为学生主导，必须调整原来传统的教学理念和教学方法；利用网络课程，必须根据学生状况和学校培养目标进行再设计；原来线下只需回答一次问题，线上可能要回答若干次，教师对于语言沟通的效率和效果还需多考量提高。

课堂上，李建勇通过直播教学直面学生，通过各种互动吸引学生注意力，通过幽默风趣的例子活跃教学气氛。他谈到，在思政课教学中，全民战“疫”为思政教育和专业教育提供了活教材，疫期也是推进思政教育的好契机。

上海财经大学《英语演讲与辩论II》教师孙艳——

“特殊时期更要牢记立德树人这一根本任务”

孙艳老师居家为学生上课（受访者供图）

“特殊时期要求我们将外语教学与信息技术深度融合，但始终要谨记立德树人这一根本任务。”孙艳介绍，结合新冠肺炎疫情相关的多个国际案例、拓展阅读和相关影片导读等素材，积极引导学生的疫情防控宣传教育和舆论引导，深入挖掘外语教学与思政教育的深度融合，提升学生的国际视野、思辨能力、文化熏陶与民族精神。

据了解，在补充阅读材料《无问西东》导读中，孙艳老师写道：“即使‘路会通往不知名的地方’，希望你们也要怀着真心，勇往直前，做一个有趣的灵魂，带着无悔的平和与喜悦，活出自己的真实。”

准备阅读资料、录播视频、设计教学内容和练习、课后私信回答问题、班级微信群收集反馈......孙艳老师表示，线上教学几乎随时随地都感觉在教学，至少是平时三倍的工作量。上课直播时，既要保持课程内容的严肃性，又要想办法说话带节奏搞气氛，实实在在的90分钟线上教学。听力课技术层面操作没有语音室教学那么方便，为增加操作灵活性，孙艳会同时运用两个平台。

(责编：李依环、岳弘彬)