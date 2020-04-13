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台湾最新统计：大学教师持续高龄化

2020年04月13日08:58  来源：中国新闻网
 
原标题：台湾最新统计：大学教师持续高龄化

台湾当局教育事务主管部门最新统计数据显示，各级学校教师年龄为50岁以上的比率持续上升，其中以大专院校高龄教师比率最高，2019学年已达58.8%，占比达近11年来新高。

据中时电子报、联合报等台湾媒体12日报道，2019学年台湾各级学校专任教师29.7万人，年增2073人；幼儿园教师5.4万人，年增2450人。小学和初中教师数量因实行新课纲的需求而增加，高中及大专院校教师数量则持续减少，分别年减1.5%及1.4%。

年龄方面，2019学年50岁以上教师数量达7.8万人，年增9.6%，占教师总数的26.1%，比去年上升2.1个百分点，其中大专校院50岁以上教师比例达58.8%。统计还显示，该学年中小学教师具硕士学历者约60%至65%，大专院校教师具博士学历者占77.8%，均较上学年有所增加。

台教育事务主管部门表示，将加强扶植青壮年学者，滚动调整相关制度，以因应高校教师高龄化可能带来的人才断层问题。

台湾私校工会理事长尤荣辉表示，台湾少子化使高教师资需求降低，教职缺额愈来愈少。一方面，制度上难以强迫资深教师退休，另一方面，员额又不足以提供年轻博士就业，形成高教师资高龄化的结构性问题，大学创新能力也将受到影响。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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