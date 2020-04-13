原标题：调查显示：超八成北京高校学生认同“云”学习模式

北京信息科技大学通信学院学生徐云岫最近很火——带火他的是那段视频“为什么现在还不能开学”。他用众多小点点代表校园内的学生，模拟出疫情期间如果开学可能产生的后果。视频出来后迅速被多家主流媒体及新媒体平台转载。

徐云岫没有想到这个小视频会传播这么广。在聊到视频制作的初衷时，徐云岫说：“就是从自己现在正在学习的软件中得到启发，发挥了一下学科专业优势再结合自己的兴趣爱好。”

自2月17日之后，北京高校陆续开始了网络课程。这种阻断了学生和老师面对面交流的“云”学习效果到底如何呢？从徐云岫身上看，学习搬到了“云端”似乎并不太影响学习效果。

最近，北京市教委通过座谈、访谈、问卷调查等方式，对疫情防控期间高校师生网络教学情况进行了一次调研。结果显示，85.35%的学生认同网络教学模式，71.5%的学生对本校网络授课情况给予80分以上的较高评价，教师学生普遍认为网络教学秩序平稳、效果良好，可以持续开展。调研量化地描述出了北京高校学生“云”学习的良好状态。

调研还发现，当前的网络课程能够较好地完成课堂面授教学的各项基本环节，学生预习、课上出勤、分组讨论、教学互动、课后答疑、作业完成、随堂测验和考试等环节均得到有效保证。数据显示，72.19%的教师认为学生可以完成课前预习，92.51%的教师肯定了学生网课的出勤率；74.14%的学生愿意参加课上分组讨论，62.18%的学生在网络课程中发言，学生对网络教学互动的认可率达到91.61%；82.83%的学生参加了随堂测验和考试，91.61%的学生参加了教师课后答疑，97.48%的学生能够完成课后作业。

此外，学生在网络课堂上也关注了“疫情情况”“国家防控”“国内外形势”等问题，80.41%的学生表示“有一些讨论”或“经常讨论”，“说明网络课程在思政育人方面的职能可以很好地发挥出来，能够通过网络教学开展‘课程思政’建设。”北京市教委相关负责人说。

为了确保线上线下同质等效，北京各高校动了不少脑筋。清华大学调整了春季学期的教学安排，同时成立了在线教学指导专家组、质量保障专家组、技术保障专家组和学生学习保障工作组，对本学期所有开课教师的教学培训和准备情况逐一摸底，针对不能正常开课和可能出现的各种情况制定应对预案；中国传媒大学的24位老师带来了24场“云上伴读”，通过师生们一起“品经典、论心得、深思考”，将通识性与专业性有机统一，让文理艺管多学科交叉融合；首都经济贸易大学本科教学选择网络教学之初，学校教务处就通过开展在线教学培训、在线技术保障、在线实时咨询的“三在线”模式，最大程度保障在线教学顺利开展；北方工业大学还特别向滞留湖北的189名学生发放通信补助，用以支持学生进行在线学习。

线上教学自实施以来，北京市共有66所高校陆续开始网络教学授课，目前共开设网络课程8.5万多门次，参与网络授课教师4万多人，学生累计选课超过了410万人次。

记者 樊未晨

(责编：郝孟佳、熊旭)