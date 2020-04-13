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浙江民办学校开学：为2万余名师生进行核酸检测

2020年04月13日23:14  来源：中国新闻网
 
原标题：浙江民办学校开学：为2万余名师生进行核酸检测

浙江民办学校开学：为2万余名师生进行核酸检测

　　海亮教育对诸暨区域学校的2万多名师生实行核酸检测全覆盖。　校方供图

　　中新网杭州4月13日电(童笑雨 苏艺杰)4月13日，浙江初、高三学生复课。在浙江诸暨，海亮教育“自掏腰包”推出硬核防控措施，对诸暨区域学校的2万多名师生实行核酸检测全覆盖。

　　据悉，早在4月12日，海亮教育的3407名教职工就已完成核酸检测，检测结果均为阴性，剩余的384名教职工及家属将于16日完成检测。

　　海亮教育对诸暨区域学校的2万多名师生实行核酸检测全覆盖。　校方供图

　　4月13日，海亮教育诸暨区域6所高中的3424名高三学生在完成验码、测温、消毒登记后，由志愿者带领他们到空旷的操场上进行核酸检测。

　　检测完毕后，学生到自己寝室等候检测结果，结果呈阴性的学生可进教室学习，呈阳性的学生立即转移到临时隔离区进一步检测。若不排除新冠肺炎疑似，则启动新冠肺炎疫情防控的应急预案，到当地政府指定的专业隔离点实施隔离，确保学校安全开学。

　　海亮教育对诸暨区域学校的2万多名师生实行核酸检测全覆盖。　校方供图

　　值得一提的是，4月14日，海亮教育诸暨区域3所初中的2622名初三学生也即将返校并完成核酸检测，算上接下来陆续复课的各年级学生，总检测人数将达到2万多人。(完)

(责编：冯粒、曹昆)
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