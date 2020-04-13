原标题：北京百万名中小学生“云开学” 如期完成本学期教学任务

4月13日，北京市启动中小学校线上学科教学，这意味着北京市百万名中小学生们开始学习新学期的新课程。北京市教委供图

中新网北京4月13日电 (记者 杜燕)13日，北京市启动中小学校线上学科教学，这意味着北京市百万名中小学生开始学习新学期的新课程，正式“网上开学”。

今年2月17日，原本是北京市中小学校的开学日，因为新冠肺炎疫情的影响，春季学期延期开学。从2月17日起，各学校开始指导中小学生“线上”学习，但北京市教委要求各校均不得以任何形式集体组织上新课程，也不得举行任何形式的线下教学活动和集体活动。

4月13日，北京市启动中小学校线上学科教学，这意味着北京市百万名中小学生们开始学习新学期的新课程。 北京市教委供图

此次“云开学”，学校、学生、家长可谓做足了准备。记者在采访中了解到，学校已经在4月13日前将教材邮寄至每位学生手中，并按照各个年级学生特点制定了学生在线学习期间作息时间建议表，许多学校的课表里还设置眼操时间和体育运动时间，保证学生在完成每天学习任务的同时保障身心健康发展。

北京市教育委员会明确了网上的“课时”要求：学生每天线上学习时间不超半天，其中小学阶段每节课不超过25分钟，中学阶段每节课不超过35分钟。

记者从北京丰台二中获悉，老师整合市区丰富的在线教学资源资源，匹配自己的班级层次，提高线上学科教学效率，减轻师生负担；北京市第十八中学按需“拆分”课程，各年级改变按教材章节教学的模式，改成按单元主题教学，从处处都讲改为讲关键点，从按科讲变成跨科“混讲”。

4月13日，北京市启动中小学校线上学科教学，这意味着北京市百万名中小学生们开始学习新学期的新课程。北京市教委供图

线上学科教学还突破了校园内外的“围墙”，老师们各展所长，把优质教育资源发挥到最大。北京十二中打造了线上“导师制”，在各个班级群里，班主任组织学生开展自主“选导师”活动，学生可以根据自己的各科学业、目标状态、兴趣爱好等做出选择。

学生、家长们也“紧张”起来。记者在采访中了解到，一些家庭提前购置投影仪、打印机等设备，有些甚至在家中安置了与学校里一模一样的课桌，以增加上课的仪式感。13日，许多学生更是一改往日“赖床”习惯，提前起床，晨读也不落下。

如何检验学习效果？北京市教育委员会新闻发言人李奕表示，与线下教学40分钟至45分钟一堂的课时相比，线上“课时”明显缩水。但线上教学，并非光学不考。全周期管理下的目标达成度的检测体系也非常重要。教师可以设置多种形式的、不同环节的检测，确保课标得到固化和落实，并留下痕迹。

4月13日，北京市启动中小学校线上学科教学，这意味着北京市百万名中小学生们开始学习新学期的新课程。图为老师在上课中。北京市教委供图

比如，北京十八中学每周每个年级组各学科老师会统一给学生布置一份任务清单，避免出现某一科作业太多的情况；北京朝阳实验小学则尝试花式交作业，像以语音回答数学作业，让学生体验“判卷人”等。

“不同环节都要注重目标达成度的检测。”李奕表示，在部署疫情常态化基础上的教育教学任务的时候，北京市力争将疫情造成的损失降到最低，不仅保证本学期教育教学任务如期完成，还要如期完成全年育人目标。

据悉，北京疫情传播已基本阻断。北京疾控部门预计，北京4月中下旬仍将保持本土低发态势，但境外输入仍是最大风险。目前，北京市教委按照从严、有限、有序、分类、动态的原则，在全市中小学优先组织高三年级开学。其中，高三年级4月27日开始返校学习，初三年级按照5月11日做好返校学习准备，其他各年级以及中职学校、高等学校和幼儿园的返校将另行考虑。(完)

(责编：冯粒、曹昆)