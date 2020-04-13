原标题：护师生平安开学 重庆建立师生14天健康档案

中新网重庆4月13日电 (记者 韩璐)记者13日从重庆市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，4月13日0时至12时，重庆市无本地和境外输入新增新冠肺炎确诊病例；新增1例湖北输入的无症状感染者。开学在即，重庆将建立可追溯14天的师生健康档案，并防止无关人员特别是身体异常人员进入学校。

重庆市卫生健康委党委副书记夏沛表示，截至4月13日12时，重庆市本地无在院确诊病例和疑似病例；累计报告境外输入确诊病例3例，均在院治疗；尚在接受医学观察的无症状感染者14例，其中湖北输入9例，境外输入3例，本地原有2例；累计追踪到密切接触者24270人，已解除医学观察24199人，尚有71人正在接受医学观察。

重庆首批初三、高三和中职毕业年级将于4月20日开学。对此，重庆市教委副主任邓沁泉在发布会上介绍称，重庆市教委要求各级各类学校，时刻与当地公安、卫生健康、疾控等部门及所在社区保持信息畅通。建立精准到人、可追溯14天的师生健康档案，全面排查和精准掌握每名师生员工与疫情的关联情况，掌握其本人及家人近14天来的旅居史、接触史和健康史。凡湖北及境外入渝返渝师生，均进行全覆盖核酸检测，检测结果呈阴性，居家隔离观察14天后无异常，方可进入学校复学或工作。

目前，重庆各级各类学校按照要求设置了隔离观察区、隔离场所，配备了必要的防疫设施设备；校园持续进行了最严格的封闭化管理，在学校大力开展爱国卫生运动，对校园的环境进行消杀；对有关工作人员和教师、学生进行了线上疫情防控知识的培训。

邓沁泉表示，目前重庆已全面排查掌握了师生员工及家庭成员健康和出行情况，对每名师生员工的旅行史、接触史、健康史进行动态跟踪；对境外、湖北等来渝返渝的师生，严格按照有关规定进行健康管理，做到底数清、情况明、无遗漏。

据介绍，目前重庆各区县、各级各类学校通过多途径采购防疫物资，对口罩、测温仪、消毒液等提前储备，各区县、各学校还向重庆市里申报统筹调拨口罩2393万只、手持式红外线测温仪46171个、防护服5833件、酒精13068瓶、消毒液13457瓶，均已到位。

重庆市公安局副局长冯勇表示，公安机关将精准排查涉疫人员，对卫健、教育部门推送的异常人员线索，及时回溯轨迹、核查反馈，配合落实防疫措施。严格落实封闭式管理，指导学校加强门卫值守、体温检测、访客登记，坚决防止无关人员特别是身体异常人员进入学校。

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