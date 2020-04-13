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开学后如何保障师生健康？北京给家长送上30个"安心丸"

2020年04月13日09:02  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京4月13日电（李依环）4月12日，北京市正式公布中高考时间及初高三开学安排。开学以后，如何保障师生的健康？教职工及学生在校需要佩戴口罩吗？家长接送孩子怎么办？针对家长们和老师们关心的30个热点问题，北京市教委官方微信公众号今日发布解答信息，相关内容如下：

1.开学后，学校各班级的作息时间是同步的吗？

学校实行相对封闭的班级管理措施，错时安排校内各班级作息时间，在入校离校、课间休息、用餐、如厕等环节加强对学生的组织管理，减少学生跨班级交叉来往。

2.师生在上下班、上下学途中应该注意哪些问题？

师生员工在到校和离校的途中要坚持家庭、学校“两点一线”，避免不必要外出活动。对早到校的学生要允许进校，下午放学后静校管理要制定并落实管理要求。引导师生员工家庭及密切接触人员，尽量减少外出，并自觉做好防护。

3.师生入校门如何进行体温检测？

师生入校一律核验身份、检测体温，发热人员一律不得进入学校。学校在校门附近要通过设置一米线、临时观察点等，分散校门口待检人员。

4.外来人员还能进入学校吗？

学校严格控制访客，校外无关人员一律不准进校，校内一律不准会客。外来人员确需入校的，应安排专门人员陪同，做好登记和防护措施。

5.家长接送孩子怎么办？

学校要安排好上下学时间学生家长的疏解引导工作，通过划定家长等待区、实行错时上下学等方式，避免人员聚集。告知家长在接送学生时做好个人防护，做到即接（送）即走，不聚集停留。

6.家长需要配合学校做哪些防疫工作？

家长要加强自身防护，尽量减少外出。要督促学生养成良好卫生习惯，避免外出，做好防控。学生出现发热等可疑症状要及时、如实报告学校，并送医就诊。家长出现发热等可疑症状，学生也应居家隔离观察。

7.师生入校检测时出现体温异常如何处理？

师生入校检测时如出现体温异常，应由专人带至临时观察点观测体温，按规定流程送发热门诊。学生出现状况，要及时联系家长。

8.每日在校教职工、学生需要检测体温吗？

学校应建立学生以班级为单位、教师以年级为单位、其他人员以所在部门为单位的每天晨午检（一日进行两次体温测量）制度。

9.学校如何掌握教职工、学生的健康状况？

学校建立师生员工假期行踪和健康台账，掌握其14天内健康状况，坚持身体健康状况“晨午检”“日报告”“零报告”制度，相关信息接入市疾控中心学校卫生晨午检信息报告系统，建立并充实学生健康状况大数据。在防范新冠肺炎的同时，积极做好春季其他易发传染病的防治工作。

10.如果出现缺勤情况，学校如何处理？

学校要依照有关规定，加强对缺勤人员的管理，做好缺勤、早退、请假等记录，对因病缺勤的师生员工，要上报情况并及时追访。

11.开学后，如何上好开学第一课？

学校要组织学生、教师、家长上好“开学第一课”。面向学生上好爱国主义教育课、思想政治理论课和公共卫生知识普及课。面向教师做好开学期间卫生防疫、疫情防控、应急心理辅导等工作培训。面向家长加强法律法规宣传和家庭教育指导，配合学校共同做好开学工作。

12.开学后，教室内人均间距要保持多少？学校通过什么教学形式来保证教室内人均间隔达标？

学校要按照防疫期间每位学生前后左右间距1米的标准，通过拆分班级、现场和网络教学相结合等形式开展小班教学，保证教室内人均间隔符合规定。

13.体育课上如何保证人员间隔？

体育课教学避免聚集性和接触性体育运动，充分利用运动场地，加大人员间隔。

14.学校宿舍如何管理？

高三年级开学期间，城区学校及本区内学生原则上不住宿。远郊区、跨区招生学校确需安排住宿的，宿舍内人均面积不低于4平方米，每间宿舍不超过6人，寄宿学生在校期间不得外出。

15.开学后，一些必要的集体活动和会议如何开展？

学校组织各种活动、召开会议等优先采取视频方式，现场会议应减少参会人数、缩短会议时间、加大座位间隔、保证会场通风。不组织大型聚集活动。

16.教研指导和继续教育如何开展？

教研指导、继续教育培训要遵照疫情防控工作要求，减少人群聚集，尽量采取线上方式或其他有效方式进行。

17.教职工及学生在校需要佩戴口罩吗？

教职员工及学生在校内要佩戴口罩，教师授课时佩戴医用口罩。

18.针对教职工和学生在校期间手卫生，有什么具体措施？

严格落实教职员工及学生手卫生措施。餐前、便前便后、接触垃圾后、外出归来、使用体育器材、学校电脑等公用物品后、接触动物后、触摸眼睛等“易感”部位之前、接触污染物品之后，均要洗手。洗手时应当采用洗手液或肥皂，在流动水下按照正确洗手法彻底洗净双手，也可使用免洗手消毒液揉搓双手。

19.学校安排午餐吗？

学校安排食堂延长就餐时间，教师、学生就餐排队时应与他人保持一定的距离，排队时应佩戴口罩；应遵循分时、错峰、单向就餐的原则，避免扎堆就餐、面对面就餐，减少交谈；采取一次性餐盒分餐，加强对非一次使用餐饮器具的清洁消毒，做到一人一具一用一消毒，保证食品安全。

20.开学后，学校办公场所如何清洁消毒？

每日办公前对包括桌面、地面、过道、门把手、电梯等区域使用含氯消毒剂喷洒或擦拭消毒，消毒后保证开门开窗通风 30 分钟。办公室座机电话每日用 75% 乙醇擦拭消毒两次。办公区域配置洗手设施和消毒用品。公共区域分布放置套有塑料袋并加盖的专用垃圾桶。用过的纸巾、口罩等放置到专用垃圾桶，每日专人清理，清理前用消毒剂喷洒或浇洒垃圾至完全湿润，然后封口处理。

21.开学后，学校教学场所及实验室如何清洁消毒？

教室、自习室、实验室等公共教学区域地面每日消毒 2 次。经常开窗通风换气，每次通风时间不少于 30 分钟，每日不少于 3 次。如条件允许，在做好保温的前提下，开启窗户，保持空气流通、新鲜。实验室除常规消毒外增加每日 1 次设施内外喷洒消毒。

22.开学后，学校各场所如何保证空气流通？

学校内各类学习、工作、生活场所要加强通风换气。每次通风时间不少于 30 分钟，每日不少于 3 次。除特殊天气情况外，教室、办公室应保持开窗通风。

23.开学后，学校各场所可以使用空调通风系统吗？

原则上不使用集中空调通风系统，确需使用的，空调系统应符合疫情防控规范。室内送风口、回风口应每日擦洗、消毒，回风口要有专门设施防止老鼠、昆虫等进入，开放式冷却塔应设置隔挡设施或远离公众通道，定期进行消毒。做好日常维护和清洗消毒记录备查。

24.学校如何加强食堂卫生管理？

学校要保持食堂环境卫生整洁，对餐桌、门把手、水龙头等物体表面和地面进行每日定期消毒并记录。餐（饮）具用品须按照《食（饮）具消毒卫生标准》进行高温消毒。建议就餐时使用清洁消毒后的自备餐（饮）具，或使用食堂高温消毒后的餐（饮）具用品，消毒后应当将残留消毒剂冲净。食堂进货严格落实索证索票，不得使用来源不明的家禽家畜，严禁采购食用野生动物。提前对食堂从业人员进行健康体检，开展安全操作培训，体检和培训合格后方可上岗；要求每名员工在工作期间必须全程戴口罩、头套。

25.校园内产生的垃圾如何清运？

学校要加强垃圾分类管理，分类收集并及时清运各类垃圾，做好垃圾盛装容器的清洁和消毒工作。

26.学校要进行哪些疫情防控培训与演练？

学校要对教职员工、学生和家长开展全员防疫培训，掌握疫情防控、个人防护与消毒等知识和技能。各区和学校要落实疫情防控应急预案，就师生体温检测、发热症状处置、安全保卫等方面做好应急处置演练，确保所有关键岗位人员掌握应急处置工作流程。

27.如何保证学校疫情防控力量配备？

教育与卫健、疾控部门密切配合，统筹卫生人员和校医安排，发挥学校卫生室和校医作用，可以返聘退休医疗卫生人员，充实学校疫情防控力量。

28.如何做好师生的心理辅导？

通过多种形式开展对师生员工心理辅导，提高心理辅导的针对性和实效性，切实缓解心理压力。疫情发生期间，对于家人、亲密关系人、自己患病、疑似病例或者有密切接触史需要医学观察的师生员工，学校要关注其心理状况及变化，必要时请求权威心理应激及援助部门给予适当心理援助，有病情人员应按照心理危机事件转诊就医。对未能及时开学的师生员工，注意做好心理疏导和健康教育。

29.在校师生出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、腹泻等症状时该如何处理？

对在校发现有发热、咳嗽、咽痛、乏力、腹泻和腹痛等可疑症状人员，应立即采取隔离措施，学生出现上述情况应第一时间通报学生家长，并按相关规定及应急预案进行安排处置，就近送医疗卫生机构就诊，做到及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。师生员工家庭及密切接触人员出现以上症状，应及时向学校报告，并居家隔离观察。

30.如果出现疑似或确诊病例学校需要停课吗？

校园内一旦出现新冠肺炎疑似或确诊病例，立即启动应急工作预案，根据教育、卫健、疾控部门标准和机制，采取按班停课、按校停课、甚至停学等措施，确保师生生命安全和身体健康。 

(责编：李依环、熊旭)
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