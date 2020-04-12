北京确定2020年中、高考时间  4月27日起高三返校学习

人民网北京4月12日电（李依环）今日，北京市教育委员会正式发布消息称，经市委市政府研究同意，报教育部批准后，2020年北京市高考时间确定为2020年7月7日至10日；7月9日至10日为普通高中学业水平等级性考试时间。同时，2020年北京市中考时间确定为2020年7月17日至19日。在全市中小学优先组织高三年级开学，4月27日(周一)开始返校学习；初三年级按照5月11日(周一)做好返校学习准备。

3月31日，教育部发布公告，明确2020年全国高考延期一个月举行，湖北省、北京市可根据疫情防控情况，研究提出本地区高考时间安排的意见，商教育部同意后及时向社会发布。

据悉，北京市依据公告立即开展相关研究，在广泛听取意见的基础上，结合北京实际情况，综合研判、审慎研究，经市委市政府研究同意，报教育部批准后，确定2020年北京市高考时间为：2020年7月7日至10日，其中7月7日至8日为全国统一高考时间；7月9日至10日为普通高中学业水平等级性考试时间。

北京市教委有关负责人介绍，按照教育部和北京市的要求，结合疫情防控、延期开学特殊情况和北京实际，在对中高考系统考虑，整体设计的基础上，确定2020年北京市中考时间为：2020年7月17日至19日。

北京市教委新闻发言人李奕介绍，结合北京市疫情防控形势，北京高三年级4月27日（周一）返校开学，初三年级5月11日（周一）做好返校学习准备。高三初三年级提前两周返京，学校干部、教职员工和必要行政工勤人员应至少提前10天到岗。各区各校要加强统筹协调，保障各类防疫措施，做好防疫物资储备，学生防疫用品原则由家长准备，市教委会为学校发放备用口罩。开学前，学校会进行全面“消毒”，并设置相对独立的应急处置室。

李奕表示，中小学其他各年级的返校，以及中职学校、高等学校和幼儿园的返校将另行考虑，具体时间确定后将第一时间通过微信公众号“首都教育”、微博“北京市教委”等官方平台发布并通知师生家长，也会留足准备时间。

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