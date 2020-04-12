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浙江大学发布“创新2030”专项计划

2020年04月12日13:52  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京4月12日电（李依环）日前，浙江大学召开“创新2030”计划项目启动会，发布 “智慧海洋计划”“精准医学计划”“超重力计划”和“天工计划”。据悉，这是浙江大学为服务国家创新驱动发展战略、瞄准科技“创新2030”重点领域、布局未来汇聚型学科发展而启动实施的第3批专项计划。

浙江大学相关负责人表示，学校实施“创新2030”计划，是为服务国家战略需求和解决全球重大挑战问题，充分发挥学科综合优势打造交叉创新高地，促进知识大融通下的学科会聚造峰和跨领域融合创新，打造学科—人才—科研互动融合的创新生态系统。

“智慧海洋计划”将聚焦未来海洋环境安全和深海装备领域的国家重大需求，围绕海洋环境感知、智能海洋装备、海洋安全保障等主攻方向进行布局，形成“智慧海洋”领域的“浙大方案”。

“精准医学计划”将聚焦疾病分子诊断分型与多组学支撑、精准诊疗技术创新及转化两大领域，探索疑难未诊断疾病、重大慢性疾病的精准诊疗和预防关键技术，推动国际多中心临床研究。

“超重力计划”将结合“超重力离心模拟与实验装置”国家重大科技基础设施建设，推动岩土、材料、地科、化工、环境、生命等学科深度融合会聚，打造引领国际超重力科学与技术研究的创新基地，有力支撑经济社会发展。

“天工计划”将围绕新物质创制的科学与技术问题，深化物质科学和信息科学两大领域交叉融合，创建多尺度、全链条的新物质创制研究重大创新平台，实现新物质合成、表征、制备、应用的全方位突破，有力支撑未来智造、合成生物、智能药物等领域的创新发展。

据介绍，浙江大学于2018年9月启动实施“创新2030”计划，集中优势学科力量，已在脑科学与人工智能、量子计算与感知、生态文明与环境科技创新、农业设计育种等领域进行了布局。

(责编：李依环、熊旭)
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