各地高校陆续复课复学 错峰分批开学保障师生健康

原标题：错峰分批开学保障师生健康

● 在复课复学的同时,对疫情防控工作不能松懈,要严把防控关,逐步恢复正常教学秩序

● 要切实压实高校疫情防控责任,细化完善工作方案和流程。师生返校前,要做好健康状况筛查摸底,制定应急预案,加强防护物资保障、知识培训,开展校园消杀和环境整治

● 返校后,要实行严格体温检测制度,要求学生不外出、不聚餐、不搞校园聚集性活动,完善教室、图书馆、食堂等重点场所防控措施

法制日报全媒体记者 韩丹东 实习生 祁增蓓

随着疫情防控形势持续向好,各地高校也开始陆续复课复学。

3月31日,国务院联防联控机制就“低风险地区教育开学复课”等情况举行发布会。据教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍,高校复课第一是要错层次开学,第二是要错区域,第三要错时复课。据了解,高校开学时间由各地和各个高校根据疫情形势和学生的具体情况确定,教育部没有统一要求。

据中国卫生法学会副会长郑雪倩介绍,目前国内的疫情得到了很好的控制,武汉也于4月8日正式解封,这是一个向好的信号。“在国内疫情基本得到控制的前提下,学校有条件逐步复学,这也是很多学生和家长所希望的。应该注意的是,在复课复学的同时,对疫情防控工作不能松懈,要严把防控关,逐步恢复正常教学秩序。”

多地公布开学时间

部分高校已经复课

3月23日,江苏发布开学通知,明确高校以4月13日为开学起始时间并做好开学准备工作。之后,江苏省内的中国矿业大学、南京信息工程大学、南京晓庄学院等高校相继发布开学通知,具体开学时间从4月13日开始,采取分期分批、错时错峰开学的措施。

其后,多个省份发布开学通知。4月1日,山西发布消息,明确该省高校本硕博毕业年级和高职高专毕业年级,原则上分别从4月10日、4月15日起错峰分批开学,一周内基本实现整体开学。4月3日,甘肃发布2020年春季开学返校时间,明确高校各毕业年级可安排4月13日返校,整体开学按4月20日准备。4月3日,浙江宣布省内高校按4月下旬开学做好准备,浙江高校有望在4月下旬迎来新学期。此外,宁夏也发布了高校开学时间,计划区内普通本科院校毕业年级学生4月20日前有序返校复课。

4月,青海高校率先迎来开学。4月1日,青海柴达木职业技术学院正式开学,成为国内首批开学的高校。4月7日,青海警官职业技术学院也迎来了开学报到日。这是4月1日以来,青海第6所正式开学的省属高校。

4月8日开始,新疆首批22所区属高等院校错峰开学复课。

采访中,郑雪倩告诉《法制日报》记者,本次新冠肺炎和SARS有所不同,可能不会一下子就被切断和消失,特别是目前国际上疫情还很严峻,我国不断有输入性病例发生,防控工作可能还会持续一段时间。如果等疫情全部消灭再复学,学生长时间不回学校,将给学习带来非常不利的影响。

中国传媒大学文化产业管理学院法律系主任郑宁认为:“高校开学应建立完善的防控措施,制定应急预案,进行防控演练。同时,给师生发放必要的防疫物资,并对在校学生加强管理。”

提前制定防控方案

逐步恢复教学秩序

对于复课复学,高校应提前做好哪些准备?

郑雪倩认为,第一,学校要在开学前做好各项方案,确保学生返校后的健康安全和正常生活秩序。划分隔离区和正常生活区,做好对学生生活、健康的监督方案、排课方案、后勤保障方案,学校教学楼、食堂、图书馆、宿舍等场所的使用、消毒都要有完善的方案。学校还要对负责的工作人员和老师进行培训,让责任人了解自己的工作职责。

第二,学校要有应急预案,一旦发现发热症状的学生、教职员工,怎么处理,怎么隔离,怎么转运,其他学生的学习、生活如何安排。应急预案应该对全体人员进行培训,一旦发生,不要慌乱。

第三,学校根据自身情况配备防护、消毒用品,比如口罩、消毒液等。

第四,学校医务室、校医院要根据自己的级别、类别、执业范围,做好学生的日常健康保障和应急准备。有条件的学校应该和辖区内有发热门诊或接收疑似患者的医院提前联系好,建立转诊绿色通道。

第五,在学生返校前和返校后,学校要加强对防控知识的宣传教育。可以通过在官网上开设防疫专栏,给学生发电子邮件,在学校里张贴防疫宣传彩页,发放防疫小册子等多种方式,让学生有自主防控的意识。同时也要让学生认识到,执行学校的防疫措施,不仅是对自己和周围人健康的维护,也是学校规章制度和国家法律的要求。

第六,学校要引导学生科学防护。要求学生戴口罩、勤洗手,注意教室、宿舍、图书馆的通风和卫生维护。不扎堆,合理安排增加体育锻炼,健康饮食,正常作息,提高身体素质和免疫力。

第七,学校应该注意对学生和一线教职员工的心理疏导和干预,配备专业的人员或借助社会力量,缓解教职员工、学生紧张、焦虑的心理状态。对学生注意观察,如果发现有严重焦虑倾向等问题的学生应该主动干预。

郑雪倩告诉《法制日报》记者,目前,各个学校都为复学复课做了很多准备工作,就是为了更好地保障学生的健康安全,逐步恢复正常教学秩序。各项防控措施可能会给同学们带来一些不便利,但也希望大家可以理解、配合。

宿舍、食堂、图书馆等场所都是聚集场所,在这些聚集场所应注意哪些问题?郑宁说:“在聚集场所设置座位应保持安全距离,定时开窗通风。如餐厅要定时清洁消毒,错峰就餐,排队间隔一米以上取餐。”

郑雪倩说,对于人员密集的地方要注意严格消毒、通风,并控制人流量。通过错峰开学,学校可以腾出一部分宿舍作为学校的隔离区。学生到校以后先隔离,隔离期间如果开课的,通过网络上课。学校后勤可以把饭菜、基本生活用品送到隔离区,学生隔离结束后再进入普通宿舍区、学习区。

“食堂可以准备盒饭,避免长时间排队,并延长供餐时间,让学生错峰吃饭。此外,还可以直接由后勤人员到宿舍分发餐食。在图书馆,要限制人流量,注意对借阅图书进行消毒,进门必须戴口罩。鼓励学生通过网络查阅资料,借书可以在网上借阅,由图书馆人员送到学生宿舍或教学楼。”郑雪倩说。

分期分批错峰返校

保障生命健康安全

4月6日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰率中央指导组赴武汉大学调研,研究促进高校毕业生就业和校园疫情防控工作。

孙春兰指出,要切实压实高校疫情防控责任,细化完善工作方案和流程。师生返校前,要做好健康状况筛查摸底,制定应急预案,加强防护物资保障、知识培训,开展校园消杀和环境整治。返校后,要实行严格体温检测制度,要求学生不外出、不聚餐、不搞校园聚集性活动,完善教室、图书馆、食堂等重点场所防控措施。

据了解,许多学校都发布了关于学生返校事宜的通知。4月6日,苏州大学发布返校通知称,该校将于4月23日起安排学生分期分批错峰返校,学生返校须符合四个条件:一是返校前14天身体健康,无发热、胸闷、乏力、干咳等症状,连续14天完成居家打卡,并持有“苏城码”绿码;二是返校前一个月未接触确诊或疑似新冠肺炎患者;三是返校前一个月无疫情防控重点地区旅居经历,未密切接触疫情防控重点地区返乡人员;四是返校前14天无国(境)外旅居史或未接触过国(境)外人员。

返校通知还要求,因疫情、交通等原因无法按要求当日返校的同学,请提前与辅导员、班主任联系,履行好相关报批、请假手续。返程途中,各位同学做好个人防护,全程佩戴口罩,避免与他人近距离接触和交谈;如果出现发热、乏力、干咳、呼吸困难等症状,请立即与辅导员、班主任取得联系,视病情及时就医。

在郑宁看来,根据现在的疫情防控形势,对返校的学生作一定的条件限制是必须的。例如,返校前14天身体健康,无发热、胸闷、乏力、干咳等症状,持有绿码,返校前一个月内未接触确诊或疑似新冠肺炎患者等。

中央财经大学法学院副教授朱晓峰认为,出于疫情防控的需要,对返校学生进行适当的限制很有必要。在设置限制条件时,应以保障生命健康安全为基本原则,在疫情防控的正常需求与学生个体利益的保护之间保持适当的平衡,要让限制条件既有利于疫情防控,又将对学生的不利影响降到最低。

“对于返校的学生应该有限制条件,这是对学生的保护,但是学校应该注意‘度’的把握,限制要合理,不要超出必要的限度。学生返校后可先填承诺书,承诺自己提供的与疫情相关的健康信息真实、准确。返校后遵守学校疫情防控的措施,如实上报各类信息,否则学校将记入学生在校诚信体系。”郑雪倩说。

继续做好线上教学

服务尚未返校学生

目前,许多高校都发布了错峰分批开学的通知。有观点认为,错峰分批开学会影响公平,甚至影响学生的毕业。

对此,朱晓峰说,受疫情影响,错峰分批开学确实对部分同学的学业情况会有影响,但与生命健康以及与疫情防控密切相关的社会公共利益等相比,特定情形下采取的可能对部分人的利益产生不利影响的具体措施亦具有正当性、合法性基础。当然,在制定和实施这些措施时,亦应注意这些措施应符合比例原则,将对个人的不利影响降到最低。

“在这些措施的实施过程中,还可以通过数字技术等,使受到错峰分批开学影响学生的学业能够顺利进行。”朱晓峰说。

在郑宁看来,平等原则的内涵是允许合理的差别对待。错峰分批开学主要是基于疫情防控的需要,是为了保障全体师生的公共健康,对于尚未返校的学生,高校应当继续做好线上教学和心理辅导。

“目前的状况下,首先应该考虑的是对于全社会的利益和公平,应该尽快让社会生产生活秩序平稳有序地恢复,让广大学生尽快安全复课。错峰分批返校是针对全体学生而不是个别学生的,也是出于对社会总体利益的考量。”郑雪倩说,错峰分批返校的措施对于晚回学校的学生也不意味着不公平,对于晚到学校的学生可以通过很多方式开展学习,比如上课时开放课堂直播,要求学生云签到等。

“大学阶段,学生要有自主学习的能力。学校的课程会对学生起引领作用,但不应该完全依赖学校、课堂、老师和辅导员,即使暂时不能返校,功课也不能落下。”郑雪倩说。

(责编：冯粒、曹昆)