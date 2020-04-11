原标题：贵州发布3项学校新冠肺炎疫情防控地方标准

新华社贵阳4月11日电（记者施钱贵）为科学规范学校新冠肺炎疫情防控工作，指导学校内场所开展消毒工作和规范教学人员佩戴口罩，保证学校正常教学秩序，贵州省市场监管局近日发布了3项省级地方标准。

为贯彻相关防控要求，贵州省市场监管局启动标准立项绿色通道、简化审批程序，积极与省卫健委、省教育厅协调工作，指导省疾控中心、各市（州）疾控中心，以及有关医疗单位和大专院校共同起草标准，组织相关领域专家论证审查后，于4月9日批准发布《学校新型冠状病毒肺炎防控技术指南》《学校新型冠状病毒肺炎防控消毒技术指南》《学校新型冠状病毒肺炎防控口罩使用技术指南》3项标准，标准将于同日实施。

据了解，地方标准的制定，不仅解决了现阶段社会关注的开学复课防控技术规程问题，保障全省各级各类学校全面开学复课稳步推进，为学校新型冠状病毒肺炎疫情科学防控提供了有力技术支撑。同时，在标准的制定过程中，充分考虑校外培训、辅导机构及其它传染病流行时的防控需要，发挥了标准在推动疫情防控治理体系和治理能力中基础性、支撑性作用。

下一步，贵州省市场监管局将会同省卫健委和教育厅，密切跟踪3项省级地方标准的实施运用情况，及时对标准存在的问题进行修订完善。

(责编：冯粒、曹昆)